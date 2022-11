Příběh rodiny Hradilových začal tady, ve Zlíně. Mezi červenými baťovskými domky a s odvážným podnikatelským duchem Milana Hradila. A přitom nechybělo mnoho a tato byznys story mohla být protknuta kanadskou linkou a končit třeba úplně jinak.

Obchodní dům Tomáše Bati září díky bílé fasádě do dálky. Ikonická budova z pera dvorního Baťova architekta Františka Lýdie Gahury byla na začátku třicátých let vůbec první, kde byly zavedeny jezdící schody. Poslední desítky let ale lesk obchodního domu upadal, až přišel provozovatel, který si vzal kompletní rekonstrukci na starost. Poslední roky je to tak zároveň jeho sídlo – skupina HP Tronic tu má v několika patrech kanceláře svých firem i Bistrotéku, kterou provozuje její hotelová sekce Resort Valachy.