Když přijíždíte do Plzně od Prahy a hned na okraji, za dlouhou hřbitovní zdí, zahnete doprava, uvidíte po chvíli na protější straně stát velkou halu. To je náš cíl. Už ve chvíli, kdy otevíráte dveře, vás praští do nosu vůně benzinu, která nenechá nikoho na pochybách, čemu že je tohle místo zasvěcené. A pak se před vámi otevře pohled na největší sbírku továrních rallye aut na světě.

Na první pohled připomínají perfektně vyskládanou sbírku angličáků vašeho staršího bratrance, kterou si pamatujete ještě z dětství. Tehdy měl každý z modelů své přesně určené místo a běda tomu, kdo by snad chtěl skleněná dvířka vitríny pootevřít a na jedno z nich si sáhnout, nebo hůř, vzít ho do ruky. Tady je to podobné, v dlouhých řadách na světlé naleštěné podlaze stojí perfektně vyrovnaná sbírka pestrobarevných vozů, které měnily historii motosportu. Ale přejet prstem po kapotě prý můžete.