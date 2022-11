V této epizodě vítám svého přítele, kterého je těžké popsat. Jsem jím fascinován a doufám, že vy budete také. Je zvláštní, brilantní a někdy naprosto nesnesitelný. Vytvořil některé z nejlepších technologických produktů naší doby a neustále posouvá hranice inovací. Přál bych si, abych jednou dosáhl alespoň desetiny geniality, kterou je můj dnešní host obdařen. Nemůžu ani vyslovit jeho jméno. Je jako Patrick Swayze ve filmu Duch, je vzpomínkou z minulosti.

Joe Rogan, jeden z nejpopulárnějších podcasterů na světě, uvádí svého tajemného hosta a společně se pak pustí do konverzace. Třeba o zážitcích na LSD, buddhismu a úspěchu Applu. Možná už tušíte, že jeho hostem je Steve Jobs. Ten je však už jedenáct let po smrti.

Dvacetiminutovou konverzaci Rogana a Jobse vytvořila umělá inteligence Podcast.ai. A to pomocí softwaru Play.ht pro převod textu do přirozeně znějící řeči, který využíval předchozí nahrávky obou mužů k vytvoření uvěřitelné interakce. U Joea Rogana to nebylo nic těžkého, k říjnu 2022 čítal jeho podcast 1876 epizod, a tudíž dostatek audiomateriálu k perfektnímu nastudování jeho hlasu i vyjadřování.

U zesnulého Steva Jobse se umělá inteligence musela spokojit s omezenější zásobou dat, převážně s jeho biografií a hrstkou nahrávek z přednášek a rozhovorů, které poskytl před svou smrtí v roce 2011. I proto zní „Jobs“ o něco méně autenticky a občas „plácne“ něco mimo kontext. Drobné chyby ale dělá i Rogan, hned v úvodu třeba zmíní, že už u něj v podcastu Jobs jednou byl, to se ale nikdy nestalo. Přesto je výsledek dechberoucí a upřímně – dost strašidelný.

Už dříve jsme na stránkách PročNe psali o Midjourney, umělé inteligenci, která mění text v obrazy, na trhu je ale také Interior.ai, která vás po nahrání fotky vašeho bytu nechá vyzkoušet různé styly interiérového designu. Pro nás autory je vcelku nepříjemná konfrontace s Copy.ai, umělou inteligencí, která po uvedení klíčových slov a pár klicích už s přehledem vyšvihne celkem čtivý článek. Umělá inteligence, která téměř perfektně napodobuje hlas (podobně jako talentovaný papoušek) a umí si sama napsat scénář podle zadaných parametrů, je ovšem ještě o něco vyšší liga. Nebezpečí skýtá hlavně při tvorbě fake news a pro dezinformátory může být šikovným pomocníkem.

Jeden z tvůrců Play.ht Syed Hammad Ahmed řekl pro Newsweek: „Naprogramovali jsme generativní hlasový model a chtěli jsme na něčem ukázat jeho dovednosti. Řekli jsme si, že by bylo skvělé udělat podcast. Nenapadlo nás ale, že to zboří internet!“ A doplnil svá slova usměvavým emoji. Vykonstruovaný rozhovor Jobse a Rogana obletěl celý svět a lidé dostali možnost navrhnout další hosty uměle vytvořeného podcastu. V době publikování tohoto článku mezi uživateli vedla konverzace mezi Buddhou a Einsteinem o tématech, jako je věda, spiritualita, lidské vědomí a společnost. Hned na druhém místě byl Trump, který dělá rozhovor sám se sebou, následovaný Elonem Muskem versus Nikolou Teslou. Ale i další návrhy stály za povšimnutí: Ježíš v konverzaci s Bohem, Kanye West s Kanyem Westem nebo Vladimir Putin s Volodymyrem Zelenským. Zatímco mnozí jsou technologií nadšení, jiní poukazují na potenciální etické důsledky podcastu. „Umělá inteligence vygenerovala hlas osoby, která neposkytla souhlas. V podcastu, kde říká věci, které tato osoba nikdy neřekla – to je docela přímočará zlá věc,“ napsal na Twitter Mike Solana, viceprezident venture capital Founders Fund. A další uživatelka dodává: „Pokud mě někdo posmrtně strčí do podcastu s Joem Roganem, ustraším ho k smrti!“