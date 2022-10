Francouzskému městu Colmar se přezdívá „Malé Benátky“, je podobně romantické, ale méně okoukané. Adéla Řezníčková ho navštívila v létě roku 2020 se svým tehdy dlouholetým partnerem Borisem. Když stáli na jednom z mostů, najednou vytáhl prstýnek. Ano!

Takový moment se musí jít patřičně oslavit. Společně tehdy zamířili do jednoho z místních bister a objednali si šumivé víno na přípitek. Na zdraví a na manželství! „Říkala jsem si, že to je fakt výjimečné pití,“ vzpomíná si Řezníčková. Byl to crémant – lahodné bubliny z Francie, které jsou příbuzné šampaňského, ale nepocházejí z oblasti Champagne.

Okouzlená mimořádnou chvílí i výtečnou chutí se do crémantu zamilovala. Ještě ten den nakoupili několik lahví na doma, aby mohli slavit i s rodinou. „Ukázalo se, že to chutná všem, takže nebyl ten zážitek jenom přibarvený všemi těmi emocemi,“ popisuje dnes Řezníčková. „Od té doby jsem byla nadšená, kdykoliv jsem viděla crémant někde na nápojovém lístku.“ A zároveň jí v hlavě začal zrát nápad, jak nakazit svou vášní i zákazníky v Česku.

Podnikatelské tužby měla už delší dobu. Její hlavní prací je digitalizace v bance, kde se stará o to, aby systémy správně běžely. Současně si ale přála zažít i pocit zadostiučinění z toho, když vidí přímo před sebou spokojeného zákazníka se zakoupeným produktem.

Foto: archiv Dal.zas

Crémant se ukázal jako vhodná příležitost. „Myslím, že ho Češi ještě stále moc neznají. Přitom za rok vypijí čtyři miliony lahví prosecca,“ říká Řezníčková. „Kouzlo crémantu je jednak v jeho kvalitě, je to víno vyráběné tradičním způsobem dozrávání v lahvi a nemusí se dosycovat oxidem uhličitým jako jiná šumivá vína.“ Oproti šampaňskému má příznivější cenu a další výhodou je jeho diverzita.

„Prosecco je z hroznů Glera, šampaňské z Chardonnay, Mlynářky nebo Rulandského modrého. Ale třeba u Crémant d’Alsace je možné používat až šest různých odrůd a různě je kombinovat,“ vyjmenovává. Její další cesta do oblasti Alsaska, která je crémantem proslulá, už tak směřovala přímo za výrobci. Dala si dohromady jejich databázi a postupně vybírala vinařství, s nimiž se chtěla potkat. Toužila navštívit hlavně ta, která svou práci dělají srdcem, mají úctu k tradicím a ekologii. Poznávala jejich příběhy, vyjednávala podmínky a s třinácti z nich si plácla, přičemž deset vinařství jí slíbilo na českém trhu exkluzivitu.

„Seznamovat se s nimi byl skvělý zážitek. V jednom nás uvítali čerstvě upečenou bábovkou ve svém obýváku, jinde nás zase hostila elegantní dáma ve svém chateau. Bylo vidět, že jim záleží na tom, aby našli někoho, kdo v Česku bude jejich vína prodávat,“ vypráví.

Návštěva vinařství Michel Fonné ji přímo dojala. Vlastní ho stejnojmenný vinař, který ho zdědil po svém strýci Reném Barthovi. Tomu je dnes 93 let a stále každé ráno vstává a na vinicích pracuje. A aby mu rodina udělala radost, připravila mu k narozeninám víno pojmenované po něm i s jeho fotografií na etiketě. „Myslím, že mu to dodalo spoustu elánu, snad bude moci takhle pilně pracovat ještě dlouho,“ zamýšlí se Řezníčková.

Foto: archiv Dal.zas

Potkáváme se večer. Přes den je v běžném zaměstnání, a tak showroom Dal.zas na pražském Žižkově má dočasně otevřeno jen mezi 18. a 20. hodinou. Ani v tu chvíli ještě pracovní den pro Řezníčkovou nekončí, protože pak nasedá do auta objíždět pražské restaurace a dohaduje se s nimi na spolupráci o odběru crémantu. Cena lahví, které má v showroomu i v e‑shopu, se pohybuje zhruba od 330 do 500 korun.

„Zákazníci se obecně odklánějí od kvantity směrem ke kvalitě, můžeme to vidět třeba na trendu slow fashion. Podobně bych chtěla razit slow wine: pít méně, ale když už se vyskytne příležitost, tak si dát něco opravdu kvalitního od výrobců, kteří to dělají ekologicky a bez chemie,“ líčí Řezníčková. Crémant se podle ní hodí třeba na různé oslavy či svatby: „Je to kvalitní pití a nebolí po něm hlava, takže vzhledem k množství šumivého vína, které se obvykle na takových akcích vypije, by se víc vyplatilo pít crémant. Mám s tím vlastní zkušenost z naší svatby,“ usmívá se.