Jeho Lasvit už dávno nevyrábí jen svítidla pro šejky na Středním východě a dechberoucí instalace draků na Dálný východ. Leon Jakimič a jeho tým teď roztančí světlo umělou inteligencí, sklo kombinují s kovem i přírodním kamenem a naplno se vrhají do segmentu architektury, kterou chtějí ovládnout svými skleněnými fasádami. A jestli všechno půjde podle plánu, do pěti let dosáhnou na obrat přes dvě miliardy.