Les je pulzující ekosystém plný bujarého života. I proto se stal tématem letošního, 24. ročníku Designbloku, mezinárodního festivalu designu. Ten opět nabídl „turistické“ stezky – za renesancí řemesel i úspěšným rodinným podnikáním do Uměleckoprůmyslového musea, za módou do kostela Sacre Coeur a za designéry a studentskými instalacemi do prostorů Gabriel Loci.