Když se Grand designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák rozpovídají o všech svých projektech, nestačí vám na to ani několik hodin. Navrhují interiéry soukromých bytů, zimní stadiony, ale i umyvadla nebo židle. Momentálně mají na stole tolik projektů, že si je musí sami přepočítat, než nám odpovědí. Do toho vtipkují, dobírají si jeden druhého, ale rázem se dokážou zklidnit a při dalších otázkách už podrobně popisují základní principy, na kterých staví. Jeden z jejich současných projektů představí na říjnovém Designbloku. S podobně energickou Kateřinou Kadlecovou, majitelkou USSPA, se pustili do instalace, kterou dávají prostor studentům UMPRUM osahat si výrobní technologii, ke které by se jinak nedostali.

Právě propojení mladých nadějí, renomovaných designérů a úspěšného výrobce je to, co v PročNe dlouhodobě podporujeme. Tohle nám dává smysl. I proto je nám ctí, že můžeme společný projekt podpořit! Jestli tak plánujete navštívit Designblok, zastavte se i v „našem“ vesmírném městečku Usspa Polis.

Na dalších stránkách jsme se vydali také na nejslavnější veletrh nábytku Salone del Mobile a Milánský design week, vyzpovídali jsme slavné designéry ze švédského studia Claesson Koivisto Run, nechali se jimi provést po Stockholmu a představíme vám novou kreativní ředitelku sklárny Rückl.

A protože velkých příběhů není nikdy dost, zajeďte si během podzimu na Slovácko. Na Zikmundov. Žije tu totiž jeden český vizionář, který má spoustu snů, jak svůj rodný kraj probouzet k životu. Adam Havlíček tu kromě butikového penzionu, který roky patří k nejvyhledávanějším v Česku, už brzy otevře sklárnu.

Přejeme vám inspirativní podzim!