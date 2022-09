FASHION

Kubrick nosí Gucci

Italský módní dům Gucci vyznal lásku režisérovi Stanleymu Kubrickovi. V nové kampani Exquisite nafotil osoby oblečené v jeho outfitech a zasadil je do scén z ikonických filmů slavného tvůrce. Podíváme se znovu do děsuplného hotelu z Osvícení, na vesmírnou loď z 2001: Vesmírná odysea i na tajný večírek ze Spalující touhy. Alessandro Michele, kreativní ředitel Gucci, prý chtěl ukázat, že oděv není jen kus látky, ale také „prostředek, kterým můžeme rozvinout to, kým jsme se skutečně rozhodli být“. Míra detailu je u replik jednotlivých scén každopádně fascinující.

VÝSTAVA

Český design v Bruselu

Česko se rozhodlo ukázat Evropě, že tuzemský design patří ke světové špičce. U příležitosti druhého českého předsednictví v Radě EU proto vznikla výstava „Design a transformace“, která v Bruselu odvypráví příběhy českého designu od roku 1990 do 2020. Čtrnáct vybraných firem a projektů bude reprezentovat lokální scénu, a to od nejstarších zakládaných v 19. století, jako je TON, Český porcelán, Škoda Auto nebo Strážnický modrotisk, během 20. století a po sametové revoluci, jako je Lasvit, Linet, mmcité nebo Bomma, až po zcela nové projekty, jako je Pár. Hlavní pozornost je však věnována specifickému období uplynulých 30 let. Výstavu připravila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi.

Dvě části výstavy budou k vidění v Pražském domě v Bruselu (od 8. září do 2. října) a v Design Museu Brussels (od 7. září do 8. ledna)

GASTRO

Gurmánská jihočeská sobota

Letos poprvé přiveze spolek Jíme Jih do Českých Budějovic streetfoodový festival, který tu dosud chyběl. Začnete na farmářských trzích na Piaristickém náměstí, projdete branou Dominikánského kláštera a skončíte snad už jen v rajské zahradě. Prim budou hrát dvě stěžejní suroviny. Tou první jsou jihočeské sýry z minimlékáren a od poctivých výrobců a restaurace spolku budou na místě vařit teplá jídla, do kterých právě tyto suroviny zakomponují. Druhou surovinou je jablečný cider, i těch je v kraji více a každý výrobce má jedinečný příběh. Navíc si na všem pochutnáte ze skla a na porcelánu, aby se eliminoval zbytečný jednorázový odpad.

Jíme Jih, 24. 9. 11:00–16:00, České Budějovice, www.jimejih.cz

GASTRO

Křupavý vesmír

Máslový croissant s vlastní recepturou, jehož váhu tvoří téměř z 50 procent máslo a jehož příprava trvá tři dny. Cruffin, hybrid mezi croissantem a muffinem, obalený v cukru a plněný krémem z citronu a yuzu. Nebo Fleur de chocolate, květina z croissantového těsta s čokoládovou náplní. Tohle všechno a mnohem víc vás čeká v nové pekárně v Holešovicích.

Supernova Bakehouse, Na Zátorách 1, Praha 7, supernovabakehouse.cz

ARCHITEKTURA

Městská džungle

Stovky zdarma přístupných akcí ve stovce měst a obcí po celé České republice i na Slovensku. To je Den architektury, který letos připomene osobnost Josipa Plečnika, od jehož narození letos uplynulo 150 let. U této příležitosti bude mimo jiné uvedena kompozice Emila Viklického Pocta Josipu Plečnikovi v pražském kostele Nejsvětějšího srdce Páně. Festival vzdá napříč regiony i poctu české architektce Aleně Šrámkové. Mottem dvanáctého ročníku festivalu Den architektury je „Nebourej, transformuj!“, a tak se program z velké části zaměří i na ekologický, ekonomický i etický rozměr architektury a výstavby, včetně povedených rekonstrukcí a revitalizací v různých měřítkách.

Festival Den architektury, 30. září – 6. října 2022

HODINKY

Zlato v podání Bulgari

Ve švýcarské Ženevě na přehlídce Geneva Watch Days představila novinky i značka Bulgari, která v posledních letech opakovaně lámala světové rekordy s kolekcí Octo. Tentokrát zaujala zejména modelem Octo Finissimo Skeleton 8 Days, který dokonale spojuje design a expertní hodinářské techniky. Je opatřen novým strojkem z vlastní manufaktury, který předvádí kontrast mezi použitým materiálem a ikonickým transparentním pouzdrem. A k tomu má působivou osmidenní rezervu chodu.

www.bulgari.com

WELLNESS

Skrytá oáza v Praze

Tento areál funguje v pražských Košířích už desítky let. Dlouho to býval především tenisový klub, vzhledem k malebné lokalitě uprostřed lesů se stal ale i vděčným cílem filmařů: natáčela se tady Nemocnice na kraji města nebo hollywoodský film Borg/McEnroe. Nedávno se dočkal velkolepého znovuotevření pod názvem Vista Resort a nabízí luxusní restauraci, butikový hotel a moderní wellness s biotopem, masážemi, vířivkou, saunou či parními lázněmi. To vše v exkluzivní lokalitě nedaleko centra Prahy a přitom skryté v obklopení lesa.

Vista, Nad Hliníkem 1202, Praha 5, www.vistaresort.cz

FASHION

Česká móda v Paříži

Pařížský lunapark. Symbol zábavy, štěstí i kýče. Vstupte do továrny TRK in Parisland plné radostných momentů a nechte se unášet kolekcí inspirovanou koloběhem života. Návrhářka Tereza Rosalie Kladošová míří do Paříže, kde představí kolekci pro sezonu jaro/léto 2023 s udržitelným využitím vyřazených korálků značky Preciosa. Vernisáž proběhne ve spojení s Českým centrem v Paříži během pařížského fashion weeku.

Vernisáž 28. 9. 2022, 18 Rue Bonaparte, České centrum v Paříži, www.terezarosaliekladosova.com

FILM

Žižka obsadil kina

Po dlouhých odkladech měl konečně premiéru nejdražší český film všech dob: Jan Žižka pojednávající o slavném husitském vojevůdci. Režisér Petr Jákl na něm dělal deset let a rozpočet se vyšplhal skoro na půl miliardy korun. I proto, že ve snímku hrají také hollywoodské hvězdy Ben Foster či Michael Caine. Z Čechů je doplňují Marek Vašut nebo Ondřej Vetchý.

Aktuálně v kinech

DESIGN

Jak se do lesa volá

Ústředním tématem čtyřiadvacátého ročníku Designbloku, největší přehlídky designu ve střední Evropě, je les. Téma reflektuje nejen využití přírodních materiálů a tradičních řemeslných technik, ale také akutní environmentální otázky. Vizuál festivalu, který je tradičně dílem fotografa Salima Issy a grafické designérky Martiny Černé, zachycuje vášnivou interakci mezi přírodou, člověkem a organickými strukturami z dílny studia My dvě. Pod taktovkou jejích autorek, designérek Moniky Matějkové a Veroniky Watzkové, se promění rovněž centrální prostor festivalu, zvaný Designérie.

Designblok, 5.–9. října 2022, Gabriel Loci a Uměleckoprůmyslovém museum, Praha

FESTIVAL

Signal podesáté

Oblíbený festival světel slaví jubileum. V Praze se letos uskuteční už 10. ročník a slibuje mnohé: instalaci pro něj přichystal Maxim Velčovský, jedna světelná inscenace vznikla ve spolupráci s Národním divadlem a své dílo představí i slavný digitální umělec Refik Anadol. Vůbec poprvé festival rozsvítí i Vršovice, celkem nabídne 15 instalací na dvou festivalových trasách. Doplní jej také bohatý týdenní doprovodný program v Kunsthalle Praha, CAMP nebo v Galerii U Betlémské kaple.

13.–16. října, www.signalfestival.com