Český design je láska a můj život. Vše, co žiju, se týká lokálního designu. Je všude kolem mě. Doma, na dětech, na mně a v práci úplně nejvíc.

Ikonický designový kousek, po němž jsem dlouho toužila, je velká váza DECHEM z nové kolekce Konfety (foto). Toužila jsem po ní tak moc, že jsem si ji sama koupila k narozeninám a donutila rodinu mi přispět…

Foto: archiv Eleny Janoty

Nedám dopustit na kafe. Bez něj nejsem schopná fungovat.

Základem mého šatníku jsou oversized šaty od we concept. Dokonce je nosím i přes džíny, když na ně není dost teplo. Je to teď můj nejvíc univerzální kousek. Miluju je.

Nepřestává mě udivovat, kolik nových značek i v téhle době vzniká a na jaké úrovni jsou.

Mým nejoblíbenějším předmětem u nás doma je postel. Od loňských Vánoc máme povlečení od Givili a nejsem už schopná spát v něčem jiném.

Nejzajímavější dárek, který jsem někomu dala, byla květinová instalace na terasu mojí kamarádky, kterou za dva dny odnesl vítr.

Nejzajímavější dárek, který jsem dostala, byl výlet s kamarádkami do Krumlova, který pro mě připravily.

Víkend si neumím představit bez dobré snídaně. Třeba té v Etapě v Karlíně. Nebo jdeme na brunch od Stones Catering na Žofín, kde je i dětský koutek s programem.

Za žádnou cenu bych neprodala svoji Vespu (foto). Je to jedna z prvních věcí, na kterou jsme si s manželem ušetřili. Je sice stará a odřená, ale je naše a je tak trochu členem rodiny.

Foto: archiv Eleny Janoty

Miluju vůni jasmínu a fialek.

Kniha, která mi zůstala v srdci, jsou Žítkovské bohyně nebo Harry Potter.

Koníček, kterému jsem zcela propadla, je golf (foto). Vím, zní to jako klišé a moc se to nehodí k mému stylu života, ale ten sport mě úplně uchvátil. Při každém odpalu se musím soustředit na tolik věcí, že nemám šanci myslet na nic jiného.

Foto: archiv Eleny Janoty

Místo, které jsem navštívila a na které nikdy nezapomenu, je Provence.

Více, než bych měla, utrácím za oblečení pro děti. Nějak si neumím pomoct a nakupuju i na několik let dopředu, když se mi něco líbí.

Když se chci dobře najíst, vyrazím do Brna. Jezdíme tam teď často kvůli prvnímu brněnskému LEMARKETU. Ráda zkouším nové podniky, je jich tam tolik, že je to většinou program na celý víkend. Navíc je to díky průvodci Lukáše Hejlíka i jednodušší.

Můj největší umělecký zážitek byl asi koncert Jasona Mraze. Mám ho ráda odmala.

Poslední věc, kterou jsem si koupila a udělala mi radost, byla vůně Paradiso od Pigmentaria.

Nejkrásnější pohled je na moje spící děti. A to hlavně ráno, než začne celý ten náš kolotoč.

Nejčastěji poslouchám podcasty. Nejvíc: Jak na sítě, PIARKO a Opravdové zločiny!

Aplikace, která mi usnadňuje život, je Lightroom. Jak v osobním, tak v pracovním životě. Používám ji denně.

Když si chci odpočinout, tak většinou něco vyrábím nebo vymýšlím. Neumím relaxovat nicneděláním.

Můj poslední zážitek byl koncert Eda Sheerana ve Vídni.

Sbírám DIY nápady a hledám čas na tvoření.

Nejkrásnější interiér, který jsem navštívila, byl v amsterdamském obchodě Sukha. Minimalistický, s nádechem boho, kreativní a velmi inspirativní. Pokaždé to tam vypadá jinak a vždy jsem z toho jako v sedmém nebi. I když mám ráda lokální design, nejsem moc na strohé interiéry. Mám ráda útulno a tady je to ideální mix.