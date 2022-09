Tohle je taková skrytá gastronomická popelka, která dřímá v pražském Podskalí, jen pár metrů od Náplavky. Vallmo znamená švédsky mák, najdete ho v logu, často i na menu a hlavně ho najdete v Martinu Makovičkovi, šéfkuchaři a majiteli. Ten sice začínal na třeboňském náměstí v pizzerce, ale neskutečně se vypracoval. Působil v Ambiente, sbíral zkušenosti v Kanadě, Irsku a pak se vrátil do Třeboně už jako šéfkuchař Šupiny a šupinky – restaurace, která za něj zažívala skvělá léta. Nakonec si ale v Praze se společníkem, který se vrátil ze Švédska, otevřeli Vallmo restaurant.

Vallmo restaurant Plavecká 4, Praha 2

@vallmorestaurant

To se stalo tři měsíce před pandemií covidu. Restaurace bojovala, jak mohla, Martin se letos v březnu navíc se svým obchodním partnerem rozešel a začal, dá se říct, od začátku. Dnes mu v týmu pomáhá skvělý manažer Jakub Kubíček, se kterým se seznámil ve Mlýně vodníka Slámy, skvělé restauraci u Opavy, kde byl kdysi také šéfkuchařem. Ve Vallmu mají i skvělého someliéra Patrika, pak je tam Kryštof, který vymýšlí super drinky, třeba makový Gin & Tonic, a další Patrik je pro změnu všestranný číšník. A tahle parta na začátku léta získala Křišťálový špendlík, ocenění od Googlu pro nejlépe hodnocenou restauraci v Praze. Mák prostupuje celé menu, nejvíc si ale Martin stojí za dezertem v podobě makového pudinku, o kterém se už vyprávějí legendy. Mák je i v nocích, které doprovází úchvatný jehněčí krk. Tenhle unikátní řez na kosti šéfkuchařovi dodává, asi jako jedinému, známá farma Rudimov. Nevynechejte ani úvodní snack, tak tady říkají maličkým efektním jednohubkám, které vám hned v úvodu prozradí, že tu sedíte dobře. Navíc je tu i velmi dobrá bezmasá, ba přímo veganská varianta jako vyvážené tříchodové menu.

Jestli sledujete moderní gastronomii, zároveň máte rádi příjemné místo, které se snaží věci dělat dobře, pěkně, přitom co nejvíc přirozeně, bude Vallmo tou pravou adresou. Pokud zvládne další, blížící se covidové období, bude to restaurace, o které bude ještě hodně slyšet, a to nejenom v Michelinově průvodci.

tip: Jehněčí krk, makové noky, polosušená rajčata, brynza, hrášek, cuketa

Lukáš Hejlík je gastronomický nadšenec a autor knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.