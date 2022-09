„Všichni říkají, že musíte ‚dream big‘, no a pak když se ten sen uskuteční, tak jen koukáte s otevřenou pusou. Pro mě je to velká pocta, že nás benátští dramaturgové vybrali,“ říká autor projektu Ondřej Moravec.



Právě on přišel s myšlenkou zprostředkovat divákům to, co se děje v hlavě mladého člověka s depresí – a jak z toho ven. Moravec nijak netají, že jde o autobiografický snímek.

„Od svých přátel jsem totiž za těch více než 13 let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel – já si nedovedu moc představit, co prožíváš. VR se tedy stalo skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením. Zpočátku jsem se zdráhal být i protagonistou příběhu, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že zhmotňovat umělecky depresi někoho jiného by bylo pro mě nemožné. A tak jsem se vydal na dlouhou cestu osobního psychického ‚coming outu‘, na které se Tmání stalo zásadním milníkem,“ prohlásil Moravec.

Režisér snímku Ondřej Moravec Foto: archiv tvůrců

Tmání se dostalo do soutěžní sekce Venice Immersive na filmovém festivalu v Benátkách a jde o vůbec první český VR film, který byl podpořen Státním fondem kinematografie a zažil premiéru na prestižním áčkovém filmovém festivalu. Kromě Moravce za ním stojí producentka Hana Blaha Šilarová, výtvarnou stránku projektu vytvořila Bára Anna Stejskalová, nominovaná na Českého lva za snímek Jsme si o smrt blíž.

Technickou stránku zajistilo studio Brainz Immersive, které poskytlo unikátní způsob posouvání příběhu prostřednictvím inovativních technik ovládání, především pomocí hlasu, ale také handtrackingu. Právě tyto techniky umožňují lépe se vcítit do duševního stavu jiného člověka stiženého depresí a pochopit, co prožívá.

„Je to první český VR projekt, kterému se dostane takové pozornosti, a tak doufám, že díky tomu se i u nás v uměleckých kruzích začne médium virtuální reality brát vážně,“ říká Moravec, pro něhož jde o filmový debut; předtím pracoval jako novinář nebo programový ředitel festivalu Jeden svět. A rovnou o debut s velmi slibnou výchozí pozicí.

„Benátky mají nejprestižnější soutěžní sekci pro virtuální realitu a každoročně zvou pouze kolem dvaceti projektů. Považujeme tak za malý zázrak, že si festival vybral právě Tmání,“ říká producentka filmu Hana Blaha Šilarová ze společnosti Frame Films.

Uspěje-li, může nejen otevřít cestu filmům ve virtuální realitě, ale také pomoci pochopit stavy, které si zdraví lidé umí jen těžko představit. Publikum v Benátkách má možnost již nyní, široká veřejnost se dočká na přelomu roku, kdy bude snímek uveden na platformě Meta Quest.