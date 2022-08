To, že trendy ovlivňují všechny oblasti našeho života, je věc známá. V módě a cestování, umění i jídle, ve způsobu života, který žijeme. Někdy je ale fajn zůstat konzistentní a na trendech nelpět. Nestává se to často. A tak občas dobrovolně ustoupíte ze svých zajetých kolejí a… s radostí dáte znovu na titulní stranu Tomáše Berdycha.

Poprvé byl naší cover star před téměř čtyřmi lety, tehdy ještě hrál profesionálně tenis a nutno podotknout, že na velmi vysoké úrovni. Žádný jiný český tenista nevydělal na turnajových odměnách tolik peněz jako on a z těch zahraničních ho přeskočilo zatím jen deset dalších. Teď je v úplně jiné pozici. Zpomalil, užívá si sportovní důchod a dohání roky, kdy se celý jeho svět točil jen kolem tenisu.

V srpnovém vydání jsme ale vyzpovídali další osobnosti, které by klidně mohly být na obálce s ním a představují trend, kterým se jejich pole působnosti ubírá: Tři mladí režiséři, kteří točí filmy jinak, sbírají pochvalné kritiky a hodlají znovu nastartovat českou kinematografii. A nejslavnější římský pekař, který teď učí péct pekaře v Praze a obdivuje Jana Husa.

Mimochodem, jestli u nás v PročNe někdo sleduje trendy víc než my ostatní, je to kolegyně Thea Kučerová. Každých čtrnáct dní pod hlavičkou Hospodářských novin rozjíždí spolu s Pavlínou Louženskou podcastový exkurz do tajů a zákonitostí trendů. A vy se tak během pár desítek minut dozvíte o fenoménech, které momentálně hýbou světem. Ať už v hudbě, architektuře nebo sexu.

Doporučujeme!

Přejeme vám hezké pozdní léto.