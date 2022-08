UMĚNÍ

Hvězdný lesk nad L.A.

Šedé interiéry oživují divoké barvy a siluety žen. Expresivní malby českého umělce Martina Krajce v sobě kombinují lákavou architektonickou linku domu ze šedesátých let, který shlíží na Město andělů z kopců v Hollywood Hills, se zábavným módním světem. Nezaměnitelným stylem autora lákají k bližšímu prozkoumání. Na soubor obrazů pojmenovaný Case Study Houses Memories se můžete jít podívat do galerijních prostor aukční síně European Arts v Praze.

Martin Krajc: Case Study Houses Memories, aukční dům European Arts, Senovážné nám. 992, Praha 1. Výstava potrvá do 31.8.2022

FESTIVAL

Skrz hledáček

Stejně jako má filmový průmysl Cannes, má ten fotografický Arles. Rencontres d’Arles neboli Arleská setkání je jedním z největších a nejvýznamnějších fotografických festivalů na světě. V provensálském městě, jehož nejnovější dominantou je věž z nerezové oceli architekta Franka Gehryho, která zdobí umělecké centrum Luma, se festival koná od roku 1970. Program zahrnuje přes 40 různých výstav, které představují díla neznámých nebo zapomenutých umělců i nově objevených talentů, a dalších 15 expozic v Grand Arles Express. Čeká vás 20 kurátorů, 165 umělců a 66 veřejných akcí od panelových diskusí přes workshopy až po exkurze a autogramiády.

Rencontres d’Arles, do 25. září 2022, www.rencontres-arles.com

MUZEUM

Umělecký zážitek

Nejmladší muzeum v uměním saturované Barceloně otevřelo své dveře během světové pandemie loni v říjnu. The Modern & Contemporary Museum neboli Moco Museum sídlí v malebné čtvrti El Born a stojí za ním soukromá iniciativa mecenášů umění Lionela & Kim Logchiesových, kteří už jedno Moco otevřeli v Amsterdamu. A stejně jako tam najdete i v katalánské metropoli širokou škálou moderního, současného a pouličního umění. Umělci jako Banksy, Jean-Michel Basquiat, KAWS, Keith Haring, Damien Hirst, Yayoi Kusama, Hayden Kays, David LaChapelle, Guillermo Lorca, Takashi Murakami, Nick Thomm, Andy Warhol, Studio Irma a mnoho dalších nabízí návštěvníkům jedinečnou podívanou podněcující k zamyšlení nad stavem dnešní společnosti.

www.mocomuseum.com

GASTRO

Středomořský večer

Pečená chobotnice s restovanými mušlemi svatého Jakuba, tatarák z mořského vlka s mandarino verde a koriandrovým olejem nebo telecí entrecote s caponatou. K tomu možnost vyzkoušet si sabráž. Nejmladší přírůstek do rodiny známé italské sítě restaurací pod značkou La Collezione, nazvaný La Bottega Oaks Deli Bistro Restaurace, se nachází v Oaks Prague, prémiovém rezidenčním komplexu v Nebřenicích u Prahy. Nasytí vás prvotřídní italskou kuchyní z lokálních ingrediencí a vaše duše zaplesá u živé hudby za doprovodu tónů saxofonu.

27. srpna 2022, 17.00–19:30 a 20.00–22:30. Z důvodů omezené kapacity je nutná rezervace. delibistro.oaksprague.cz

GASTRO

Sladký luxus

Roman Janeček zdědil cukrářské geny po prababičce a začal s výrobou věnečků v malé kuchyni. Od letošního jara je ale nabízí v luxusním butiku Věnečky Janeček v pražské Pštrossově ulici, kde je podává ve své moderní „jednohubkové“ variantě. Vychutnat si je můžete ve třech sladkých příchutích: máslový krém s koňakem, čokoládový s rumem a pistáciový, na podzim se ale chystá i varianta slaný karamel. „Současný trend velí méně cukru, čímž se řídím i já. Mým záměrem bylo vytvořit kontrast ke stále převládajícím těžkým dortům a zákuskům, které jsou běžně k dostání. Věnečky Janeček jsou polosladké s odlehčeným krémem,“ říká Roman Janeček. Gastronomický zážitek navíc na místě spojíte i s tím designovým: v novém prostoru ve stylu art deco si můžete prohlédnout také sklářské umění Františka Jungvirta, kreativního ředitele značky KLIMCHI a jednoho z velkých sklářských talentů současné scény.

Věnečky Janeček, Pštrossova 23, Praha 1

VŮNĚ

Závan neznámého

Jak to voní v metaverzu? To se rozhodla zjistit britská značka niche parfémů Rook Perfumes. Parfém The Scent of the Metaverse je vůbec první NFT parfém, který byl kdy vytvořen. A to pomocí DAO, tedy decentralizované autonomní organizace, do které si tři desítky nadšenců koupily digitální pozvánku právě ve formě NFT. Společně pak diskutovaly, co by naše nosy ve virtuálním vesmíru cítily a pod vedením zkušeného parfuméra poznávaly nuance vonných kompozicí. Je libo bílý kouř, digitální růži nebo nebeské kadidlo? Jeden ze sto flakonů limitované edice parfému si můžete za méně než 200 liber objednat i vy.

www.rookperfumes.co.uk

DIVADLO

Nebezpečná „hra“

Radikalizace dětí a dospívajících na sociálních sítích, to je ústředním tématem inscenace Commander, kterou zpracoval soubor Farma v jeskyni. Film je plný dialogů zčásti převzatých ze skutečných chatů jedné extremistické skupiny, kterou pod jménem Commander vedl třináctiletý estonský chlapec. Dětské rozhovory o sexu, smrti a nenávisti mají temně mrazivou atmosféru, která balancuje na hranici absurdity, humoru a znepokojení. Po promítání následuje představení, které oproti tomu převážně prostředky pohybového divadla zobrazuje společnost nezralých dospělých, kteří svůj život hrají jako hru. Dynamika pohybu performerů, tep živé hudby a zneklidňující obrazy společně vytváří nevšední vhled do digitální temnoty, o které často nemáme ani tušení.

Commander, Multifunkční sál DOX+, Poupětova 3, Praha 7, www.dox.cz/program/commander

HODINKY

Chytrá novinka

Hledáte-li hodinky, které spojí vysoké hodinářství, elegantní design a moderní technologie, podívejte se na novinku od francouzské společnosti Montblanc. Jejich Summit 3 má lehké pouzdro z titanu, konfigurovatelné ciferníky a ladící řemínky z telecí kůže nebo pryže. Disponují ale také nejnovější verzí operačního systému Wear OS od Googlu, díky němuž si můžete na hodinkách snadno vyvolat mapy, platit s Google Pay nebo si přehrávat hudbu a další audiovizuální obsah.

K dostání v butiku Montblanc, Pařížská 17, Praha 1

FILM

Zlaté plátno

Nadšené ohlasy si slovenský režisér Michal Blaško vysloužil už za letošní minisérii Podezření, která na obrazovky České televize přinesla dramatický příběh údajné „draslíkové vražedkyně“. Seriál o obviněné zdravotní sestře byl uveden i na festivalu v Karlových Varech a na Berlinale. Není to jeho první zahraniční zkušenost, v roce 2017 soutěžil se studentským snímkem Atlantida v canneské sekci Cinéfondation. Před pár týdny se Blaško dočkal velkolepé premiéry – celovečerní debut Oběť se divákům představil v Benátkách. Film pojednává o svobodné matce Irině z Ukrajiny a jejím synovi Igorovi, kteří spolu žijí na českém maloměstě. Jejich vztah navždy poznamená jedna hloupá dětská lež, která velmi snadno a rychle vzedmula silnou vlnu rasistických a xenofobních vášní.

Oběť, v kinech od 6. 10. 2022

HUDBA

Hiphopová legenda

Legendární raper, vyhledávaný producent, příležitostný herec a režisér a mimořádně úspěšný podnikatel 50 Cent přijede po 12 letech do Prahy. Charismatický rodák z newyorského Queensu je uznáván jako jeden z nejtalentovanějších hudebních umělců své doby. Držitel cen Grammy, vlastním jménem Curtis James Jackson, se proslavil debutovým albem Get Rich or Die Tryin’, kterého se prodalo více než 30 milionů po celém světě. Deska z roku 2002, se kterou mu pomohli tehdy slavnější kolegové Dr. Dre a Eminem, trhala rekordy a přepisovala hudební historii, 50 Cent za album posbíral řadu ocenění. Ačkoliv se rozhodl rozšířit své aktuální turné o pražskou zastávku až na poslední chvíli, vyslyšení českých fanoušků se vyplatilo. Jeden celý termín je už vyprodán.

Termíny koncertu: 17. a 18. října 2022, O2 arena, Českomoravská 2345/17, Praha 9

MÓDA

Sofistikovaný minimalismus

Hedvábí, kašmír, vlna, bavlna, zemité barvy, ženské siluety i oversized střihy. Vlastní značku ROJI založila Jitka Ročňová v roce 2015, a to hlavně kvůli zklamání z nabídky oblečení na českém trhu. Vždycky měla úctu k tradičnímu krejčovskému řemeslu a chyběly jí elegantní a nadčasové kusy. Sama však za sebou měla pouze čtyři roky kurzů šití. Opravdové bohatství tak našla v krejčové Martině, která se učila ve slavném prvorepublikovém salonu módní návrhářky Hany Podolské, kam nastoupila hned po vyučení. Dnes společně vytváří kolekce z vysoce kvalitních látek vyráběných v Itálii a Londýně a kalhotový kostým od ROJI oblékla mimo jiné i Maye Musk při své letošní návštěvě Prahy.

ROJI showroom, Spálená 43, Praha 1. www.roji.cz