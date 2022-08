Určitě jste ji také slyšeli. V práci, ve škole, na večírku a na setkání blízkých i vzdálených známých se tahle věta dříve či později objevila: „Už jsi viděl(a) Hru o trůny?“ Každý nový díl byl sledovanou událostí a čím déle seriál běžel, tím větší publikum fanoušků měl. Vojenští experti seriózně rozebírali vymyšlené bitvy fantasy armád s draky, tisíce dětí dostaly jméno po hlavních postavách a hlášky z něj přešly do běžné mluvy. Nastal boom s prodejem merchandisingu, tedy tematických předmětů.

Seriál Hra o trůny, který běžel mezi roky 2011 a 2019, byl fenomén, jehož celospolečenský zásah se možná už nikdy nezopakuje. Jestli má ale někdo šanci vzbudit podobnou pozornost, je to jeho nástupce zasazený časově před události původního seriálu – Rod draka, desetidílná série, která v Česku odstartovala na HBO Max 22. srpna a stala se nejsledovanější premiérou v historii. A my jsme se jako jediní z českých novinářů zúčastnili konferenčního hovoru s jeho tvůrci a herci.

Nové fantasy dílo stejně jako Hra o trůny vychází z knih spisovatele George R. R. Martina. Zatímco Hra o trůny stála na sáze Píseň ledu a ohně, Rod draka našel předlohu v románu Oheň a krev a dějově původním událostem předchází zhruba o 200 let. Leccos je jinak. Pryč je velkolepá sága pojednávající o osudech několika rodů. Nový příběh se zaměří na jednu dynastii, obávané vládce draků Targaryeny. Ryan Condal, který měl spolu s Miguelem Sapochnikem seriál na starosti, ho popisuje jako „komplexní shakespearovské rodinné drama“, které sleduje rod na vrcholu jeho moci.

„Hra o trůny byla mimořádnou událostí jedné generace. Tentokrát jsme už mohli stavět na jejím odkazu, nemuseli jsme všechno vymýšlet od začátku,“ vysvětluje Condal. „Snažili jsme se natočit něco, co by nás bavilo sledovat jako fanoušky původního seriálu i knih. Důstojného nástupce, který sice mluví stejným jazykem, ale říká něco trochu jiného.“

Hra o trůny

Hra o trůny změnila standardy televizního vyprávění. Přinesla do něj epické bitevní scény jako z největších filmových blockbusterů. S rostoucí popularitou šponovala náklady na jednotlivé epizody, které v poslední fázi dosahovaly až na 20 milionů dolarů (asi 480 milionů korun). Risk se ale vyplatil. Dle odhadu magazínu Decider seriál vydělal 2,28 miliardy dolarů (přes 54 miliard korun).

Postupně se natočilo osm sérií, a nejenže ukázal, jak může vypadat dospělé a nečernobílé fantasy, ale zároveň lámal zvyky napříč žánry. V jakékoliv epizodě mohlo zemřít klidně i několik důležitých postav. Nikdo nebyl v bezpečí a děj se mohl jen těžko předvídat.

Motivy z neexistujícího fantasy světa Západozemí přitom zdárně reflektovaly současnost, na což chce Rod draka navázat. „Každý, kdo má rodinu, se dokáže identifikovat s problémy, které se tu řeší: žárlivost, rivalita, boj o pozice, dědictví,“ říká jeden z obsazených herců Graham McTavish. „Každý, kdo sleduje politiku, tak v seriálu pozná podrazy a pletichaření odehrávající se i ve skutečnosti. Vždyť v Británii se nedávno vlastní strana zbavila premiéra! To bylo jako ze Západozemí (narážka na vynucenou rezignaci Borise Johnsona – pozn. red.). Myslím, že díky tomu je Rod draka velmi relevantním seriálem.“

Natáčelo se v Británii, Španělsku a Portugalsku a na seriálu pracovalo až dva tisíce lidí. Ušilo se pět tisíc kostýmů, každá epizoda stála prý zhruba tolik jako ty nejdražší ze Hry o trůny, kolem 20 milionů dolarů. Podle tvůrců připomínalo natáčení výrobu pěti filmů v řadě. A nesměli v něm chybět titulární draci, kterých se v seriálu ukáže hned sedmnáct! Každý z nich má jiný tvar, barvu i povahu, přičemž nejstarší a největší z nich, Vhagar, je velký jako Boeing 747.

Ač bude nový seriál zřejmě o něco komornější než jeho předchůdce, neznamená to, že by nešlo o velkou podívanou. Dá se tak čekat, že až dorazíte na nějaké setkání do společnosti, padne tam i otázka: „Už jste viděli Rod draka?“