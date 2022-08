Před začátkem léta jsme uspořádali velké setkání partnerů a přátel magazínu PročNe, které proběhlo v krásných prostorách showroomu společnosti Alca Group. Úvodní slovo si vzala šéfredaktorka Gabriela Marešová a šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek a jako první pozvali na pódium hostitelku večera Radku Prokopovou, spoluzakladatelku a ředitelku Alca Group, která patří ke stálicím výběru TOP ženy Česka – ankety Hospodářských novin a vydavatelství Economia.

Následoval rozhovor s architektem Stanislavem Fialou, který je autorem domu Komunardů XXXV, kde se večírek konal. Jeho výjimečný architektonický rukopis a odvážné stavby patří k tomu nejlepšímu, co u nás vzniká, i když on sám ta „nej“ nemá rád. Za posledních pár let v Praze na Národní vyrostl Drn a tady v Holešovicích „skála“. Kromě toho ale pracuje na dalších projektech, ať už v Česku, nebo v Srbsku. S Fialou jsme měli velký rozhovor v květnovém vydání magazínu PročNe.

Třetí osobností, kterou jsme vyzpovídali, byl Rony Plesl. Letos se mu podařila velká věc – odklonil se ze světa designu a spolu se sklářem Jiřím Šínem představili v Benátkách obří skleněné kmeny tavené v jednom kuse, které se dostaly až do hlavního programu Biennale Arte. A my jsme byli exkluzivně u toho.

Jsou i další české příběhy, které sahají daleko za naše hranice. Proto jsme si pozvali Jana Bednáře, zakladatele firmy Shipmonk, která skladuje, třídí a rozesílá zásilky z e‑shopů do celého světa a je jedním z nejžhavějších českých start‑upů současnosti: loni od investorů dostal přes 7,5 miliardy korun. Jeho majitel, který od 17 let žije na Floridě, nám vyprávěl o tom, jak se žije americký sen.

Hudebního doprovodu letní party se ujala talentovaná zpěvačka a tanečnice Zea a hosté si mohli prohlédnout i výstavu děl Jana Kalába. Za podporu děkujeme partnerům akce: Mercedes‑Benz, Galerie Kodl, Alca Group, Robot by Bohematic, Vinařství Obelisk, Moët & Chandon, One.sip Coffee, Konsepti a Rückl.