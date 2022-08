Bůh slunce Apollón na řeckém ostrově Hydra se pro letošní léto stal jedním z nejčetnějších příspěvků na sociálních sítích. Ikonické zobrazení stylizované tváře s prstencem zářivých bronzových paprsků, které jsou poháněny větrem, je ústředním prvkem projektu slavného Jeffa Koonse (úvodní foto). V malém kamenném domě, který původně sloužil jako jatka, se inscenuje podoba antického chrámu s aspirací fresek z Pompejí a polychromovanou sochou samotného boha, včetně tzv. ready‑mades odkazujících k současnému umění a konzumní společnosti tak, jak je pro amerického umělce typické. Pro návštěvníky plující kolem to není výjimečná zastávka. Výstavní prostor, který tu před několika lety zřídila nadace Deste řeckého sběratele Dakise Joannoua, již hostil celou řadu významných jmen, jako je Kiki Smith nebo Doug Aitken.

Pro uměleckou obec je letní období příhodnou příležitostí spojit volné tempo s návštěvou méně exponovaných destinací, které jsou však atraktivní svým bohatým sběratelským zázemím. Funguje to víceméně nomádským způsobem, kdy se umělci, kurátoři a galeristé doslova ve vlnách přesouvají za svými sběrateli. Ti je přitom hostí nejen na egejském pobřeží, francouzské Riviéře nebo v jižní Itálii.

Světelná instalace v The Dan Flavin Art Institute v Bridgehamptonu Foto: Bill Jacobson Studio, New York

Také na druhé straně Atlantiku se momentálně odehrávají přátelská setkání v rezidencích a galeriích v Hamptons na jihovýchodním konci Long Islandu. Newyorská scéna, stejně jako ta mezinárodní, se tady na pár okamžiků protne s místní komunitou. Na půdorysu skupiny několika vesnic a osad se rozkládá štědré institucionální zázemí zahrnující Parrish Art Museum, Robertem Wilsonem iniciované Watermill Centre, Art Institute představitele amerického minimalismu Dana Flavina (foto) nebo původní dům s ateliérem abstraktních malířů Jacksona Pollocka a Lee Krasner. Přední světové galerie jako Lisson, Pace (foto), Hauser & Wirth nebo Skarstedt, které si zde otevřely „sezonní“ pobočky, hostí velkorysé výstavy předních umělců.

Výstava děl Kiki Smith v Pace Gallery, East Hampton Foto: archiv instituce

Je to doslova vizuální záplava expresivně radostných chvil na pozadí děl velkých mistrů. Zároveň jsou to poslední okamžiky před návratem ke klasickému podzimnímu rytmu. Stejní protagonisté se jen přeskupí a počínaje zářím se galeristé zhostí své profesionální role. Letos to bude poprvé, kdy se v prvních dnech celá „komunita“ přesune do dalekého Soulu! Stejně jako Art Basel zakládá první pařížský ročník, tak se Frieze totiž přesouvá do Jižní Koreje.

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com