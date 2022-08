Jan Černý

Módní návrhář

WEIRD IS THE NEW COOL

Víte, jak se odlišit v dnešním přeinformovaném, zrychleném a možná víc než kdy předtím unifikovaném světě? Vlastním divnomixem oblečení a doplňků. Slovo „divné“ používám záměrně. Vyznívá výsměšně a pejorativně, já bych mu ale chtěl pro tuto sezonu dát nový význam. A to naopak oslavný, podporující jinakost, jakoukoli osobnost a jakoukoli roli.

Mnohaleté snahy ze světových catwalků se konečně přelévají do ulic a mladá generace si obléká weird stylingy zdánlivě nesouvisejících produktů. Stírají se „lichotivé“ (přitom, co je vlastně opravdu lichotivé…?) siluety a míchá se typický oděv určený jen „jednomu genderu“ (ano, neexistují pouze dva gendery). Najednou nesaháme po společensky uznané „kráse“. Tohle je to zásadní slovo. Krása se předefinovává víc než kdy předtím. Nová krása, nové siluety, nové identity, které jdou konečně víc vidět i v ulicích.

Buďme rádi za tu osvěžující diverzitu, která je stále víc a víc silná. Občas slýchávám, že se někdo cítí diverzitou ohrožený. Podle mě je to hloupost. Vyjádření vlastní identity naopak ubírá agresi a pocit ušlapávání v těch, kteří ho historicky museli dusit v sobě. A tak se nebojte nahlížet na produkty, které si koupíte, z jiné perspektivy. Nebojte se boots s příliš hranatou podrážkou ani barev a vzorů, které spolu nesouvisí – experimentujte a hledejte, co baví skutečně vás. A ne to, co baví společnost okolo vás.

Tomáš Otta

Novinář, autor blogu Style Surfin' a milovník módy

ZPÁTKY DO OBLEKŮ

Na světě módy mě nepřestává udivovat ta lehce smazatelná hranice mezi módními trendy a módními faux pas. Je snad ještě titěrnější než ta mezi láskou a nenávistí. Mimochodem, psychologové správně podotýkají, že opakem lásky není nenávist, jak by se mohlo zdát. Je to strach.

Ale žádné obavy – uplyne jedno desetiletí a z vysmívaného prohřešku na módě máme svěží übertrend. Nenoste šortky pod kolena, budete za hlupáka. Noste šortky pod kolena, budete supercool. Nenoste košile s krátkým rukávem. Noste košile s krátkým rukávem. Kalhoty do zvonu, nezbláznili jste se? Z nedávných let už víme, že dokonce i pověstné ponožky v sandálech dokážou ve správných módních kruzích dělat stylové divy. Co totiž začne ironickým úšklebkem progresivního hipstera, může záhy skončit ve fast fashion řetězcích a na tělech i duších milionů nebohých teenagerů.

Výbušné míchání trendů je dalším jevem posledního desetiletí. Bývaly doby, kdy se v centrech módy vyhlašovala barva sezony. I dnes se o to módní redaktoři snaží. Ovšem najít takové propojení mezi kolekcemi různých návrhářů, aby z něj vzešel pomyslný trend, natož laděný do jediné barvy, je pořád obtížnější. Letos vůbec tápu. Je v dámské módě trendem číslo jedna ukrajinská vyšyvanka, jak nám jistý návrhář sděluje? Anebo sako na holé tělo, pokud se na této módní výzvě shodli hned dva nebo tři designéři? Nemyslím.

A tak mi zbývá jediný vysledovaný trend, který pro účely tohoto sloupku vynáším na světlo světa – kravata. Tento artefakt je v dnešním kontextu vlastně příkladně módně ironický. Objevuje se v době, kdy i prestižní světové banky odšroubovávají své zarezlé dress kódy. Kravata není povinností. A třeba právě proto se už letos dočkáme návratu „moderního gentlemana“, který svět pánské módy opanoval zhruba před deseti roky. A pokud ne, tradiční trojdílný oblek s kravatou jistojistě vynosí ženy. Ostatně, ve svém dámském portfoliu jej má například Louis Vuitton a na rudém tepichu se v něm nedávno promenádovaly Zendaya a Gigi Hadid. A určitě nešlo o módní faux pas.

Radka Sirková

Stylistka, spoluzakladatelka a hlavní návrhářka módní značky Chatty

PŘIPOUTEJTE SE, PROSÍM

Nenápadný základ šatníku, který nikdy nevyjde z módy, a letošní podzim bude klíčovým trendy prvkem – letecká bunda, bomber nebo versatile jacket.

Zkrátka kratší bunda na zip, většinou ve spodním kraji a rukávech zakončená nápletem, se stala jedním z nejvyhledávanějších módních fenoménů, který nezná hranice, jazyk ani kulturu. Hlavně pak nylonové nebo kožené bombery, které jsou všestranné, genderově neutrální a relevantní pro všechny věkové kategorie, nebyly nikdy tak široce uznávány po celém světě, jako je tomu nyní.

Absolutní must have tohoto podzimu je současně chytrým kamarádem pro jakoukoli příležitost. Můžete ho totiž nosit od rána do večera – přes šaty všech délek, kalhoty v pánském stylu, ke kožené sukni nebo při víkendové procházce klidně jen s obyčejnými džíny. Objevíte ho téměř ve všech kolekcích velkých značek, od nylonových milovníků Prada, bomberových mistrů Sacai, tvarových kouzelníků Maison Margiela nebo kožených excentriků Loewe.

Ještě než se začnete ohlížet na zahraničních e‑shopech, zkuste zainvestovat tady v Čechách. Nadčasovou klasiku v oversize střihu naleznete například vyvedenou z kůže v kolekcích Ivany Mentlové, a pokud hledáte něco speciálního v podobě kombinací těch nejlepších materiálů a v dokonalém řemeslném zpracování, naleznete to i v kolekcích naší značky.

Lukáš Loskot

CEO Mercedes‑Benz Prague Fashion Week, spolumajitel beauty concept store Ingredients

PROPOJOVÁNÍ DVOU SVĚTŮ

Někomu se to může zdát jako lehce bizarní, ale i on musí posléze uznat, že to prostě funguje. Velké módní domy nasávají jedinečnou DNA oblíbených značek, která jim chybí, a navíc se díky tomu dostávají k většímu publiku. Kolaborace se sportovními brandy je velmi výrazným trendem posledních let a troufám si tipovat, že budou přicházet další a další nápady, jak spolupráce posouvat dál. Gucci a Adidas nebo The North Face, Balenciaga a Adidas, Louis Vuitton a Nike, Dior a ERL, Prada a Adidas… Sportovní prvky se v jednom momentě ocitnou v kombinaci s povýšeným sametem, jindy doplní velkolepé večerní šaty a já říkám: Proč ne?!

Kreace slavných módních značek je najednou dostupnější zákazníkům, kteří prostě přijdou do obchodu a můžou si některý z kousků hned pořídit. Zároveň je tenhle trend sportovního ducha jednoduše kombinovatelný, a tak se nám otevírají prostory pro naši vlastní kreativitu. Snad každý totiž máme někde ve skříni kousky, které tam leží možná roky a čekají, až je vytáhneme a vytvoříme model podobný těm z přehlídkových mol. A když vyjdete do ulic, uvidíte, že lidi, kteří chtějí být jednoduše in a cool, tahle líbivá móda baví.