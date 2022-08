Po tříletém čekání se diváci vrací do Západozemí, do fantasy světa vybudovaného spisovatelem George R. R. Martinem. Na veleúspěšnou Hru o trůny navázal Rod draka, seriál odehrávající se 200 let před jejími událostmi zaměřený na rod Targaryenů. PročNe vidělo šest z deseti epizod.

Říká se, že pokaždé, když se narodí Targaryen, hodí si bohové mincí a svět napjatě čeká, jak dopadne. Novorozenec může přinést zázraky, nebo šílenství. Taková pověst předchází rod, na němž je postavený nový seriál HBO a jedna z televizních událostí roku. Rod draka se zaměřuje právě na Targaryeny v době jejich největší slávy, kdy seděli na Železném trůnu a celý kontinent se jich bál. Ale také v době, kdy jejich pýcha a patriarchální sklony měly předznamenat brzký pád. Což zní jako atraktivní výchozí pozice pro seriál, od kterého nelze mít nízká očekávání. Navazuje na Hru o trůny, největší televizní fenomén tohoto století. Dílo, o kterém se mluvilo takřka všude. Finální epizody si při premiéře zapínalo přes 10 milionů diváků. Závěrečná řada sice fanoušky spíše naštvala, jenže uplynulé roky negativní emoce utišily a naopak prohloubily stesk po fantasy světě, který si televizní národ zamiloval. Stanice HBO po konzultaci s autorem předlohy Martinem nakonec zvolila jako další seriál právě ten, který stojí na osudech Targaryenů a vychází z knihy Oheň a krev. Stojí za ním Ryan Condal, velký ctitel Martinova díla, a Miguel Sapochnik, režisér velkolepých bitevních epizod z Hry o trůny. Je zasazený zhruba 200 let před události původního seriálu a v Česku na HBO Max má premiéru 22. srpna. Vrací se zároveň autor hudby Ramin Djawadi, skladatel, který za práci na Hře o trůny obdržel dvakrát cenu Emmy a jenž fenomenálním doprovodem držel laťku seriálu i ve chvílích, kdy scenáristicky klopýtal. Jakmile při úvodním průletu draka v Králově přístavišti zazní jeho dobře známé tóny, je divák lapen. Sapochnik ví, co je esence Hra o trůny, a od prvních chvil zaplaví fanoušky nostalgií i radostí z návratu do povědomých míst. Proti patriarchátu Ale Rod draka nejsou další díly původního seriálu. A stejně jako Djawadiho známé tóny přejdou do nových variací a melodií, i z dění na obrazovce brzy vyplyne, že se tady sice hraje na stejném hřišti, ale přece trochu jinak. Tohle není epická sága, která vypráví osudy několika rodů a přeskakuje z místa na místo. Nový příběh je sevřenějším rodinným příběhem několika lidí, kteří svými činy ovlivňují své nejbližší a zároveň rozhodují o osudu celého světa. Spolutvůrce Condal ho popsal jako "komplexní shakespearovské rodinné drama".

