„So don't be afraid to let them show your true colours. True colours are beautiful like a rainbow,“ zpívala v hitu True Colors z roku 1986 diva Cyndi Laupher. Duhové barvy jsou symbolem LGBT hnutí od roku 1978, kdy pro něj v San Francisku navrhl vlajku americký umělec Gilbert Baker. Z Kalifornie pochází a na stejném místě i tvoří jeden z nejoriginálnějších návrhářů brýlových obrouček Blake Kuwahara. Ten se k červnovému Pride, tedy měsíci, který už tradičně patří celosvětové iniciativě na podporu sexuálních menšin, rozhodl vyjádřit po svém. Spolu s dalšími dvěma designérkami z Los Angeles, Patty Perreirou a Gaiou Gherardi vytvořili limitovanou kolekci brýlí.

Blake Kuwahara pro edici upravil stávající brýlový rámeček Chambers z acetátu vyrobeného na zakázku. „Návrh na speciální ztvárnění obrub Chambers na počest Měsíce hrdosti jsem zveřejnil již minulý rok. Měl tak pozitivní ohlas, že jsme se s kolegy rozhodli vyrobit acetát jen pro tento účel,” vysvětlil genezi návrhu Kuwahara. Chambers jsou odvážné, robustní obroučky z průsvitného, duhově zabarveného acetátu, který je orámovaný mnohem přísnějším, kontrastním černý acetátem. Právě dvojité rámy (takzvané „frame-in-a-

frame“) jsou poznávacím znamením Blakea Kuwahary, který debutoval kolekcí brýlí v roce 2015. Použitím patentovaného procesu laminace Kuwahara často vytváří záměrné designové napětí vycházející ze spojení dvou výrazných siluet do jednoho modelu obrouček.

Procento z prodeje speciálních brýlí bude věnováno LGBT centru v Los Angeles, neziskové organizaci, která od roku 1969 poskytuje programy v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, bydlení, kultury, vzdělávání a obhajoby LGBT komunity. Příspěvky značek půjdou konkrétně na programy seniorských služeb LGBT centra v Los Angeles.

Kolekci prodává exkluzivně Žilka Optik Studio, brýle si můžete pořídit za cenu 18 000 Kč.