Když v roce 2012 Jakub Kopčák a Lukáš Loskot otevřeli Ingredients, bylo to vůbec první místo v Česku, kam se vydat pro nekonvenční vůně. Letos slaví pražský butik s niche parfémy 10. výročí a za tu dobu si vydobyl neochvějnou pozici v srdcích fajnšmekrů. Před třemi lety si majitelé nadělili přesun do velkorysého prostoru v Maiselově ulici, k jubileu si splnili sen o vlastním parfému.

A to rovnou ve spolupráci s francouzským parfémovým domem Maison Crivelli. Vznikla tak unisex vůně Ingredients 07/2012, vysoce koncentrovaná vůně s celodenní výdrží. Je překvapivá, odvážná, provokativní a tajuplná, tvůrci se totiž rozhodli složení neprozradit. V prodeji bude od července.

Jak se vám za 10 let Ingredients změnilo pod rukama?

Občas s úsměvem vzpomínáme na dobu, kdy jsme seděli nad byznys plánem a diskutovali o tom, jestli budeme schopni prodat pět parfémů denně. Z malého obchodu s několika v té době neznámými značkami se nám podařilo vybudovat úspěšný koncept, který přitahuje milovníky originálních vůní z celého Česka i Slovenska.

Jaká největší změna se vám za tu dekádu udála?

Určitě otevření většího obchodu v Maiselově ulici v roce 2019. Byl to náročný devítiměsíční projekt. Bez přestěhování bychom ale nemohli Ingredients posunout na dnešní úroveň.

Jaké byly první značky, které u vás mohli zákazníci najít?

Byly mezi nimi Trudon, Byredo, Comme des Garcons nebo Escentric Molecules.

Prozraďte tři značky, ze kterých máte ve vašem portfoliu největší radost?

Dlouhodobě nám radost přináší spolupráce se značkou Diptyque, která minulý rok oslavila 60 let. V Ingredients je natolik oblíbená, že jsme se rozhodli pro otevření samostatného butiku Diptyque, díky kterému se na konci léta českým zákazníkům zpřístupní spousta exkluzivních produktů. Pak určitě americká značka Le Labo, o kterou jsme usilovali celých sedm let, a australský Aesop, který je nám vhledem a filosofií velmi blízký.

Proč investovat do niche parfémů a kosmetiky?

Jejich cena není v porovnání s běžně dostupnými luxusními značkami o tolik vyšší. Originalita niche parfémů a kvalita ingrediencí, ze kterých se míchají, je ale radikálně odlišná. Niche kosmetické značky zase používají nejmodernější zelené technologie, díky kterým vznikají super koncentrované a účinné produkty; a zároveň maximálně šetrné k pleti.

Kdybych u vás měla objevit jeden nový produkt, pro který se mám vydat hned zítra a proč?

Určitě parfém Ingredients 07\2012, který jsme namíchali ve spolupráci se značkou Maison Crivelli. Cílem bylo zachytit esenci našeho obchodu a vytvořit provokativní vůni, za kterou se otočí nejedna hlava. Na projektu jsme intenzivně pracovali přes rok a výsledek předčil naše očekávání.

Proč jste se rozhodli vytvořit první vlastní parfém až k 10. narozeninám značky?

Z časových důvodů. Prvních pět let jsme budovali obchod a rozšiřovali sortiment o nové značky. Následovalo spuštění e-shopu a stěhování do většího. Deset let vnímáme jako milník, který si uvedení vlastního parfému zaslouží.

​Ingredients, Maiselova 41/21, Praha 1, www.ingredients‑store.cz