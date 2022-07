Kosmopolitní, sofistikovaně sestavené menu propojuje africké a japonské vlivy s uznávaným savoir-faire francouzské kuchyně. Tento unikátní gastronomický koncept představuje šéfkuchař Mory Sacko ve spolupráci se značkou Louis Vuitton v sezónní restauraci v hotelu White 1921, který se nachází na Place des Lices, v samém srdci města v departmentu Var. Tady, na břehu moře, najdete nádhernou oázu, skrytou od turistických davů.

Restaurace Mory Sacko at Louis Vuitton staví na čerstvých ingrediencích a oslavuje krásu dálek. Vůbec poprvé se tento otevřený prostor s velmi intimní atmosférou mění v lokaci, která spojuje vkusný design s tou nejmodernější gastronomií. Pod září provensálského slunce je zde k dispozici přibližně čtyřicet míst, od oběda až do večeře. Dekorace odráží DNA značky Louis Vuitton a byla vytvořena ve spolupráci se šéfkuchařem. Působivý vstup „Moongate“, zve hosty do světa travertinu, dřeva, lanoví a ratanu. Prostor zdobí kvítky Monogramu a speciálně navržené kousky Objets Nomades.

Mory Sacko pro restauraci vytvořil menu inspirované cestováním, které pracuje s lokálními zdroji i inspirací se vzdálených krajů. K obědu nabízí mladý šéfkuchař „ekiben“, proslulý japonský pokrm podávaný v krabičkách „bento“ na nádražích a ve vlacích. Kreativní, letní chutě servíruje Sacko v na míru navrženém dřevěném boxu, který sám navrhl. Ve večerních hodinách vás čekají tapas, místo bujabézy se servíruje vaječná „miso-náza“, dále vegetariánské lilkové tacos, grilovaný kranas americký, sladkovodní raci, vysoký roštěnec, výborné tažiny v keramických nádobách v kombinaci se salátem z čerstvého fenyklu a manga, nebo banán typu „plantain“ kořeněný uzenou paprikou.



Restaurace Mory Sacko at Louis Vuitton je otevřena na Place des Lices v Saint-Tropez po celou sezónu. Místo si rezervujte na restaurantsainttropez.louisvuitton.com.