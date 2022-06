Tohle setkání jsme si vysnili, protože naposledy PročNe pořádalo večírek před mnoha a mnoha lety. Od té doby se náš časopis také hodně změnil. Za módou, designem a krásnými věcmi kolem nás hledáme příběhy těch, kteří jsou díky své píli, neústupnosti a kreativitě úspěšní. Proto jsme si na akci pozvali hosty, kteří jsou nám svým přístupem k práci i životu inspirací.

Jako první promluvila naše hostitelka Radka Prokopová, spoluzakladatelka a ředitelka Alca Group, která patří ke stálicím výběru TOP ženy Česka – anketě Hospodářských noviny a vydavatelství Economia.

Následoval architekt Stanislav Fiala, který je autorem domu Komunardů XXXV, kde večírek probíhal. Jeho architektonický rukopis je výjimečný a jeho stavby patří k tomu nejlepšímu, co u nás vzniká, i když on sám ta „NEJ“ nemá rád. Za posledních pár let v Praze na Národní vyrostl Drn a tady v Holešovicích vyrostla „skála“. Kromě toho ale pracuje na dalších projektech, ať už v Česku, nebo v Srbsku. S Fialou jsme měli velký rozhovor v květnovém vydání magazínu PročNe.

Následovaný velkým úspěchem českého umění – Rony Pleslem, který se odklání ze světa designu k umění a jeho instalace obřích skleněných kmenů je teď součástí oficiálního programu benátského Biennale Arte.

Jsou i další české příběhy, které sahají daleko za naše hranice. Proto jsme si pozvali také Jana Bednáře, zakladatel Shipmonku, který skladuje, třídí a rozesílá zásilky z e-shopů do celého světa a je to jeden z nejžhavějších českých start-upů: loni od investorů dostali přes 7,5 miliardy korun. A jeho majitel od 17 let žije na Floridě svůj americký sen.

Za podporu děkujeme partnerům akce: Mercedes, Galerie Kodl, Alca Group, Robot by Bohematic, Vinařství Obelisk, Moët & Chandon, One.sip Coffee, Konsepti a Rückl.