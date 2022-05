Na květnové vydání se u nás v redakci každý rok hodně těšíme. Architektura a umění je podle nás perfektní spojení, které funguje. Svět, který milujeme. Rádi objevujeme nadějné architekty, kteří sice stojí ve stínu svých ostřílených kolegů, jejich pohled na prostor je ale originální a inspirativní. Stejně tak nás baví dostat možnost vyzpovídat podrobně nejžádanější architekty současnosti, o nichž se už napsalo mnohé, přesto nás pustí zase o kus dál. Za oponu.

Tak jako Stanislav Fiala, který mění tvář Prahy, jeho budovy jsou často zelenější než ostatní a získávají jedno ocenění za druhým. Po hodinách povídání s ním nakonec zjistíte, že je to všechno o přístupu a pokoře – k místu, materiálu. A vzájemné důvěře mezi architektem a klientem. To vzápětí ve svém příběhu potvrzují i Kurzovi, manželský pár architektů, kteří z Novohradských hor vyjíždějí za klienty do celého Česka.

Velké kouzlo pro nás má i setkávání s umělci. Jezdíme do jejich ateliérů plných osobních vzpomínek a tvůrčí energie a sledujeme, jak nad uměním přemýšlí. A jak je formuje. Tentokrát nás cesty zavedly do Berlína, kam jsem se vypravili za jeho současnými hvězdami.

Jeden z nich se na vás dívá z titulní strany. Martin Eder. Čaroděj, který miluje extravagantní oblečení, paralely mezi dobrem a zlem a kočky. Jeho obrazy se prodávají za miliony a jsou součástí soukromých sbírek po celém světě. Když ho ale poprosíme, ať si kvůli jedné fotce lehne do vany, nemá s tím nejmenší problém a nadšeně začne hledat župan.

Věříme, že architektura a umění patří k sobě. Doplňují se a prolínají a dávají místům nový život. Tak až se budete dnes večer dívat na prázdnou zeď ve vašem bytě, představte si, co všechno by tam mohlo viset a každý den vám dělat radost. Dokoupil, Kintera, Houser. Eder.