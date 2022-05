DESIGN

Ladná křivka

Židle Panton Chair je klasikou moderního designu. V roce 1959 ji navrhl Verner Panton a ve spolupráci se značkou Vitra se stala první celoplastovou židlí vyrobenou z jednoho kusu plastu. Získala mnohá mezinárodní ocenění, nachází se ve sbírkách významných světových muzeí a její expresivní tvar je dodnes považován za ikonu 20. století. Nyní přichází Vitra s limitovanou edicí – dvoubarevná varianta vzdává hold práci dánského architekta a designéra, který barvy používal jako nástroj pro zvýraznění tvarů, vzorů, ale také emocí.

KOLABORACE

Genesis

Byl vlahý květnový večer a na Rue Bonaparte v Paříži představila česká sochařka Tereza Štětinová své křehké mramorové objekty. Do vznešeného kamene převedla myšlenky a pocity zhmotňující inspiraci pro nový parfém od Pigmentaria, vůni Genesis. Tu si umělkyně původně objednala na míru a s parfumérem Jakubem Hiermannem do ní vetkali vzpomínku na letní zahradu, nespoutanost mořských vln i čistotu a nevinnost. Teď ji nabídnou veřejnosti jako šestou kreaci českého parfumérského domu, a to včetně soch, které autorka v opojení parfémem vytvořila. Užijte si mimořádné spojení olfaktorického a vizuálního vjemu do jedné originální instalace.

České centrum v Paříži, do 16. května 2022

Foto: archiv značky

ŘEMESLO

Jak se šije Hermès

Zrodila se roku 1930, kdy Robert Dumas, dědic módního domu Hermès, stvořil kabelku s radikálně čistou estetikou. Takzvaný „trapézový“ tvar neboli tvar lichoběžníku se stal jejím poznávacím znamením, stejně jako klopa zajištěná dvěma popruhy a otočnou sponou. Tehdy se jmenovala Sac a Depeches a až v roce 1656 získala jméno Kelly jako poctu monacké princezně a herečce Grace Kellyové, která si ji zamilovala na place během natáčení Hitchcockova filmu Chyťte zloděje. Nosila ji pak s sebou téměř všude, na jedné fotografii kabelkou dokonce zakrývá první známky těhotenství. Vyrobit jeden kus Kelly trvá 18 až 24 hodin čisté práce zkušeného řemeslníka a jednomu z nich teď můžete nakouknout pod ruce. Od 19. do 21. května bude v butiku Hermès v Pařížské ulici v Praze šít francouzský mistr kultovní kabelku od prvního stehu až po poslední detaily. À bientôt!

Butik Hermès, Pařížská ulice, Praha 1; 19. – 21. května 2022

Foto: archiv značky

BISTRO

Krása lampionů

Vietnamské město Hoi An by mělo být na každém cestovatelském „wishlistu“. Po setmění se celé rozzáří lampiony a vytvoří neopakovatelnou atmosféru, kterou jinde jen sotva zažijete. Tenhle kus domova teď do Prahy zkusil přenést vietnamský šéfkuchař Christian Chu, známý z podniku Levitate. Jeho nová kavárna Spectre je plná lampionů a září červenou barvou, která je ve vietnamské kultuře symbolem štěstí a neodmyslitelně patří k oslavám lunárního roku. Kromě výrazného interiéru ale Spectre láká i na vyhlášenou vietnamskou kávu, bagety banh mi, ramen nebo vietnamské dezerty.

Spectre, U Půjčovny 6, Praha 1

www.thespectre.cz

Foto: archiv značky

NÁKUPY

Květiny jako umělecké dílo

Zbrusu nové květinové studio Avgust Flowers tvoří netradiční květinové instalace a pořádá i workshopy. „Klademe důraz na tvary a obrysy, barvy a textury. Zútulnit domov a udělat ho krásnějším, obohatit interiér o zajímavé detaily – to vše pro nás není jen otázkou módních trendů, ale také velkého estetického potěšení,“ vysvětlují tvůrkyně Liaman Khankishiyeva a Tania Romanova, které kombinují rostliny od místních farmářů s těmi exotickými. Zatím se dají kytice objednat pouze přes Instagram, e‑shop bude brzy následovat.

www.instagram.com/avgust_flwrs

Foto: archiv značky

SERIÁL

Velký návrat

Seriálová událost roku? Dost možná. Na Disney+ koncem května dorazí Obi‑Wan Kenobi, legendární postava ze Star Wars, i s ikonickým záporákem Darthem Vaderem. Ale především: vrátí se i jejich představitelé Ewan McGregor a Hayden Christensen, kteří se na plátně sejdou 17 let po premiéře třetí epizody Star Wars. Nový seriál na ni navazuje a zachycuje temné období nástupu Impéria a lovu zbylých Jediů, ochránců míru v galaxii. Čeští fanoušci si budou muset ale počkat o něco déle, protože kanál Disney+ u nás odstartuje až 14. června.

Seriál Obi‑Wan Kenobi, od 27. května na Disney+

Foto: archiv značky

VÝSTAVA

Ztratit se v cukru

Megalomanské sladké pokušení, které nerozruší vašeho zubaře? Zaleťte si do Londýna na výstavu oceňované australské umělkyně Tanyi Schultzové, tvořící pod jménem Pip & Pop. V Galerii botanického umění Shirley Sherwood vám budou oči přecházet a mozek vybouchne v bláznivé mozaice barev. Surrealistický svět vystavěný z cukru, fondánové hmoty a bonbonů prozkoumává témata, jako jsou konzum, hojnost a plnění všech našich přání. „Změny klimatu tíží naši budoucnost, proto vytvářím optimistická umělecká díla, která nám umožní představit si lepší svět,“ říká Tanya Schultzová. „Je to vizuální svátek barev, sladkosti a sladkostí, lákavý, působivý, přitažlivý, ale zároveň podložený myšlenkami, které mají váhu.“

Pip & Pop, Kew Gardens, Londýn, 1. května – 5. března 2023.

Foto: archiv značky

INTERIÉR

Odvážný italský styl

Leopardi, pestrobarevné čedičové mozaiky i kaktusy. Dolce & Gabbana vůbec poprvé otevírá hned dva butiky věnované bytovým doplňkům a nábytku. Ten první se nachází na milánském Corso Venezia a najdete v něm nadýchané polštáře, vzorované přikrývky, foukané muránské sklo, sicilskou keramiku, vonné svíčky či lakované dřevěné doplňky. V tom druhém na Via Durini 23 vás zase čekají rozměrné látkové pohovky, lakované dubové stoly i barový nábytek s příslušenstvím. Vyrážíte‑li do Milána na nábytkářský festival Salone del Mobile a Design week, přidejte si do itineráře i tuhle zastávku.

Dolce & Gabbana Casa, Corso Venezia 7 nebo Via Durini 23, Milano

Foto: archiv značky

UMĚNÍ

Tajemná prázdnota

Zkoumání prostoru, objemu, hmoty a prázdnoty. Výstava VOID je doposud největší přehlídkou tvorby českého umělce žijícího ve Spojených státech Jiřího Příhody. A to hlavně díky promyšlené sestavě vnitřních vazeb jednotlivých instalací. Tvarově vynalézavé a inovativní studie imaginárních objektů se v reálném provedení stávají inspirativními místy, která propojují architektonická řešení s výtvarným uměním.

Galerie Rudolfinum, Praha, 28. 4. – 28. 8. 2022