Seděli tehdy v ateliéru designéra Daniela Piršče a popíjeli víno. Práce mělo duo Jana Zielinski a Jiří Macek nad hlavu – jejich projekty festival Designblok a ocenění Czech Grand Design si ušlapávaly pozici na poli českého i mezinárodního designu a značka Křehký, která vznikla z původně putovní výstavy, nabývala na síle.

Do Mikulova za kamarádem Pirščem jezdili ale moc rádi, bylo to ideální místo na to, načerpat síly a v příjemné atmosféře malého města utišit myšlenky. Svatý kopeček se tyčil nad červenými střechami a v útulných uličkách se dalo vždycky zabloudit na nějakou tu skleničku. A tak se pomalu začal rodit nápad: Nebylo by skvělé tady uspořádat designový festival ve stylu Art Basel nebo Design Miami, kam se budou sjíždět galeristé z celého světa a nakupovat českou tvorbu obklopeni tím nejlepším, co umí jižní Morava nabídnout? Tehdy s nimi u stolu seděl i ředitel mikulovského zámku Petr Kubín a věci se daly do pohybu.

Letos slaví festival uměleckého a sběratelského designu Křehký Mikulov jubilejní desátý ročník. Původně se měl konat už v roce 2020, dvakrát ho však posunula pandemie. Slaví i značka Křehký, ta dokonce 15 let od svého vzniku. Koncept festivalu se za ty roky trochu změnil, zástupy světových kurátorů a kupců tady na jihu sice nepotkáte, přesto se stal Křehký Mikulov lovebrandem české i slovenské designové komunity a fanoušků všeho krásného.

Ti se tento rok od 27. do 29. května seznámí v noblesních prostorách zámku s instalacemi oblíbených tvůrců. Samotná značka Křehký představí novinky Maxima Velčovského, Michala Bačáka a Martina Lacka a také ucelenou expozici své historie v architektuře Jozefa Tomšeje ze studia Qubus.

Aktuální práce vystaví i autoři, kteří s Křehkým spolupracují, jako je Studio Dechem, Milan Pekař, Klára Šumová, Jakub Berdych Karpelis či Michal Strach. Hosty festivalu budou třeba Tadeáš Podracký, Matěj Polách, Live Longer nebo Palma de Alma.

Cesty návštěvníků zámkem budou navíc provázet vůně parfumérského domu Pigmentarium. V zámeckém parku zase spočinou v kubických altánech či takzvaných městských útulnách nazvaných Cuby, novince od značky mmcité. Ta si mimo jiné jako narozeninový dárek pro festival připravila „Křehkou“ zmrzlinu zdarma, tak pozor ať vám neupadne!

Dekáda křehkosti

Kromě zámku se festivalový program rozšíří i do Domu U Divého muže, kde sídlí manufaktura Piršč Porcelain, a své práce tu vystaví ateliéry keramiky českých a slovenských vysokých uměleckých škol z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem a Bratislavy. V prostorách Piršč Factory pak proběhnou keramické dílny pro veřejnost. Všechny výstavy budou na zámku i v Domě U Divého muže k vidění až do 5. června.

Až se návštěvníci nabaží uměleckých a designových slastí, zatančí si na páteční vernisáži a vyslechnou inspirativní přednášky vystavujících, čekají je slasti světské. Zříceninou Kozí hrádek se rozvoní tradiční sobotní pečení buřtů a v neděli se všichni ti, kteří vydrží až do konce, vydají na výstup na jeden z Pavlovských vrchů – symbol města Mikulov, Svatý kopeček. Po cestě nahoru možná potkají i plameňáky, piknik tam ale bude čekat na tuty.