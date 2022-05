S příchodem jara, kdy bují všude kolem příroda, se ze zimního spánku probouzejí i naše domovy. Ideální čas si přenést kus rozkvetlé nálady i do interiéru. Louis Vuitton představil novinky pro svou kolekci Objets Nomades, které dominuje křeslo Petal Chair připomínající pupen v rozkvětu. Navrhl ho se značkou dlouhodobě spolupracující holandský designér Marcel Wanders. Má tvar okvětních lístků, ručně šitý kožený potah a dostupné je v několika barevných provedeních: smetanové, korálové a neonově žluté. A když se do něj posadíte, budete mít prý pocit, jako kdybyste si sedli do opravdového květu. Novinkou jsou také „květinové“ stolky Anemona, které navrhl italský Arelier Biagetti jako poctu Jaderskému moři. Pod vrchní průzračnou skleněnou deskou je stojna potažená kůží, která vám svým tvarem bude připomínat rozvlněné záhyby okvětních lístků.

„Květinové“ stolky Anemona, které navrhl italský Arelier Biagetti jako poctu Jaderskému moři. Foto: archiv značky