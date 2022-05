Tuhle tureckou pochoutku jezdí do Berlína ochutnávat celý svět. Právě tam ji dotáhli k dokonalosti a tam jí přišel na chuť i Filip Urban, mladý kluk, který dělal graffiti a jezdil 16 hodin denně pro Rohlík. Na nějakou dobu se tam zabydlel, sbíral zkušenosti od těch nejlepších, a když se vrátil, rozjel to v pražském Podolí. Ve stánku na zastávce Dvorce, kde často stojí i dvacetimetrové fronty. A to i přesto, že tu dürüm nebo döner, tedy ať už jako wrap v placce nebo jako sendvič v pitě, stojí mnohem víc než kde jinde. Je v něm taky mnohem víc zeleniny než kde jinde.

Filip a jeho tým jen neopéká překoupené hluboce mražené štangle masa, jehož původ ani nechcete znát. Nakládá si sám až šest tun kuřecího masa měsíčně. A po velkém úspěchu v Podolí, kde je ale dost závislý na počasí, si otevřel kamenné bistro na rohu Rumunské a Londýnské. Připravují si tu domácí pečivo, až tři sta kusů denně, a plánují i výrobu placek na dürüm, které zatím vozí z Německa.

Otevíračka bistra způsobila rozruch a ani tady se to neobešlo bez front. Kdo má štěstí a posadí se, může si dát třeba signaturní Corner talíř pro dvě osoby – kuřecí kebab, jehněčí köfte, falafel, halloumi, fritovaná a čerstvá zelenina, bramborové chipsy a hummus s nakládanou zeleninou a čerstvými bylinkami k tomu. Nechybí rýže, bulgur, chleba a tři druhy omáček. Kdo si nesedne, odchází s nadýchaným sendvičem napěchovaným masem, salátem, geniální pečenou zeleninou, omáčkou a křupavými bramborovými chipsy. Navrchu je ještě jemná feta zakápnutá citronovou šťávou. Hitem je tu i köfte sandwich s opečeným mletým jehněčím, rajčaty, cibulí, bílou ředkví, sumakem, římským kmínem, citronovou šťávou a čerstvými bylinkami.

Rumunská má fungovat hlavně v týdnu, Podolí bude dál hořet o víkendu. Zájem zákazníků je ale obrovský a personálu nedostatek. Teď tu tak zaměstnávají i dvě Ukrajinky z řad uprchlíků. Filip, stejně jako kdysi v Rohlíku, maká 16 hodin i dnes, jen s tím rozdílem, že si prý volno v nejbližší době nevezme.

