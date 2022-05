Tohle místo z hlavy jen tak nevyženete. Tohle místo vám ukáže, že nepravděpodobná rovnice „Milán = destinace na burger“ dává smysl. Tohle místo byste čekali možná kdesi v rozjařených asijských metropolích, ale ne v té severoitalské.

A přesně proto do něj musíte vyrazit. Bun Burgers. Prostor, kde si podává ruce pražský klub swim s estetikou filmů Wese Andersona. Barvy, symetrické kompozice čtvercových dlaždic, hravost, jednoduchost. Burgrárna ve vás evokuje pocit, že jste vylezli na kraj bazénu a jdete si na chvíli odpočinout. Odstíny růžové a fialové připomínají vodní vlny a žebřík na jedné ze stěn další vysvětlení nepotřebuje. Pestrou paletu doplňují zlaté nohy stoliček i okraje stolů. Radost pohledět, radost posedět.

Venkovní bílá fasáda přitom nenapovídá tomu, jaká barevná smršť na vás čeká uvnitř. Nenahlédnout tam by ale byla věčná škoda. Však také za prostorem stojí španělská kreativní agentura Masquespacio, která si na barevnosti zakládá: a u Bun Burgers se ještě na své poměry držela relativně zkrátka.

„Zrcadlový efekt navozuje pocit, že jste obklopeni vlnami vody. Suché květiny v prostoru ale místu dodávají dospělejší ráz, který je relevantní i s ohledem na místo samotné a odráží náladu lokality, kde se nachází ,“ uvedli.

Milán už brzy opět zaplaví milovníci designu, od 7. do 12. června tam totiž proběhne Salone del Mobile. Do haly Rho Fiera i dalších výstavních prostor rozesetých po celém městě budou proudit davy lidí, aby prozkoumaly expozice a prezentace těch nejlepších designérů z celého světa. Jestli se tam také chystáte a budete si chtít od výstavního šílenství na chvíli odpočinout, zapomeňte pro jednou na pizzu a pastu a vyrazte v Miláně na burger. Už kvůli jedinečnému interiéru, který vás rázem přenese do ladného světa plného barev.