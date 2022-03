Jedna z nejvyhlášenějších pražských adres otevřela svou první pobočku koncem roku 2017 ve Šporkovském paláci. Stojí na osobě Lukáše Skály, který vychází z klasických receptů od svého otce a zahraničních zkušeností. Tradiční, byť zmodernizované zákusky doplňuje i zmrzlina. Zkuste třeba mučenku s kokosem nebo malinu s podmáslím.

V zimě nechybí ani nabídka nanuků a čtyři druhy zmrzlinových dortů na zakázku. V létě chtějí „u Skály“ nabídnout speciální příchutě, jako třeba tonku s višněmi, hruškovou s kefírem a další. Celoročně jsou zmrzliny k dostání ve Šporkovském paláci, druhá pobočka je pak v Dlouhé ulici.

Puro Gelato Foto: Archiv Puro Gelato

Ludmila Abrhám chtěla do Česka přinést pravé přírodní gelato. Studovala prestižní Carpigiani Gelato univerzitu v Bologni, kde se ho naučila vyrábět, a po návratu otevřela svou první pražskou pobočku na Výtoni. Rychle si získala popularitu a dnes už se z ní běžně táhnou fronty. A tak následovaly pobočky další: na Vinohradech, v Dejvicích a Karlíně.

„K tomu bude náš retro Food Truck stát trvale celou sezonu v Čestlicích. Na sezonu chystáme novou řadu zmrzlin bez cukru a bez maltitolu s nízkým glykemickým indexem, kterou budou zákazníci moct zakoupit i na Košík.cz pod značkou Authentic. Dále máme nový meruňkový sad se 150 stromy, takže sezona bude meruňková a čekáme i první úrodu vlastního angreštu a rybízu,“ hlásí Abrhám.

Epifany Patisserie – Zaječice u Chrudimi / Pardubice

Točená zmrzlina z dřevěného stánku před cukrárnou Epifany Patisserie je skvělým osvěžením pro všechny výletníky. Ti sem, kousek za Chrudim, ale přijíždějí často i jen kvůli cukrářskému umění Jany Novotné. Zmrzlinu míchají v různých kombinacích: malina & slaný karamel, papája & rakytník, hruška se skořicí & karamel, hořká čokoláda & mango s mučenkou… ale dát si můžete jen jeden druh. Nebo kopečkovou, kde nechybí klasická vanilka, pistácie, slaný arašíd, ale v sezoně objevíte třeba i skvělou sladkokyselou višňovou. A domů si s sebou určitě nechejte zabalit Janiny zákusky, které jsou plné másla, vajíček, pravé vanilky i francouzské čokolády a často vypadají tak krásně, že si budete připadat jako ve vyhlášené cukrárně na břehu Seiny. Tady se ale díky přátelské atmosféře budete cítit spíš jako doma.

Crème de la Crème – Praha

Jan Hochsteiger založil a vede pět poboček zmrzlinářství Crème de la Crème v Praze. Soustřeďuje se na tradiční řemeslnou výrobu. Foto: Lukáš Bíba

Vyhlášené pražské zmrzlinářství založil v roce 2015 entuziastický Jan Hochsteiger, když otevřel první pobočku v Husově ulici. Teď, s blížícími se sedmými narozeninami, již je poboček pět a v červnu se chystá otevření showroomu a muzea. „Je to takový můj srdcový projekt, na kterém už pracuji čtyři roky. Na ploše 100 metrů vzniká v našem Zmrzlinovém salonu na Národní třídě prostor, který nabídne všem zájemcům nejen expozici věnovanou historii zmrzliny a zmrzlinářství, ale také možnost si zmrzlinu vyzkoušet vyrobit. Budu zde pořádat kurzy výroby zmrzliny a místo zde bude i pro jiné akce, soukromé i veřejné,“ přibližuje Hochsteiger, který si zakládá na poctivém ručním řemeslu.

Z jeho nabídky musíte zkusit slaný arašíd, který právem patří k bestsellerům, ideálně v kombinaci s pistácií. Každoročně však Crème de la Crème připravuje také sezonní zmrzliny, loni to byly třeba alkoholové jako mojito nebo baileys. Spíše než další rozšiřování nyní Hochsteiger chystá zdokonalování současných procesů. „Patnáct zmrzlináren mít nebudeme. Nedalo by se totiž vyrábět tradičním řemeslným způsobem. Muselo by se přejít na průmyslovou výrobu a to mi naprosto nedává smysl,“ prohlašuje.

Angelato – Praha

Pražská klasika, která si rovněž zakládá na řemeslném způsobu a jedinečné kvalitě bez umělých přísad. Tři pobočky, přičemž zejména od té na Újezdě se vždy táhne fronta a se zmrzlinami se pak míří na Petřín. Slaný karamel je klasika, každý měsíc se ale připravuje i speciální chuť: teď jsou to třeba dukátové buchtičky!

Tomivo Gelato – Brno

Tom a Ivo snili o vlastní cukrárně a dokonalé zmrzlině. A tak se sebrali a vyrazili do Itálie učit se od mistrů. Získali nejvyšší možnou atestaci na výrobu zmrzliny a po návratu si otevřeli podnik v Lipůvce u Brna, kde si hrají s novými a neobvyklými příchutěmi, jako je třeba Kinder nebo brownies. To vše je přitom stoprocentně ručně dělané! Pobočku již mají i v Brně, koupit pak Tomivo můžete na různých místech po celé republice.

La Zmrzka – Praha

Rodinný podnik se nejprve otevřel v pražských Stodůlkách, posléze se rozšířil i na Nové Butovice a Barrandov. Jejich zmrzlina je poctivá, z nejlepších ingrediencí a můžete si ji užít spolu s kávou Candycane Coffee. Lotus, Rafaello nebo mák se švestkou jsou jistoty. Na Barrandově navíc nabízí i zmrzlinu točenou. „Těšíme se na krásné léto plné ovocných sorbetů a smetanové zmrzky, které si vyrábíme z farmářského mléka Mlékárny Ohaře a dalších poctivých surovin. Vždy u nás najdete deset příchutí, které denně obměňujeme. Na vzestup se také derou naše zmrzlinové dorty, které jsou u zákazníků stále populárnější,“ hlásí Aneta Londa z La Zmrzka.