HOTEL

Pětihvězdičkový hotel plný umění

V Praze hned vedle Jindřišské věže se otevřel první luxusní lifestylový hotel v Česku. Po letech bez využití tak budova Cukrovarnického paláce znovu ožije. Vládní a bankovní úředníky teď vystřídá personál hotelu Andaz Prague ze sítě Hyatt. Designéři se při návrhu interiérů nechali inspirovat starými pověstmi českými i tradicí řemesla. Vše doplnili uměleckými díly nejen českých autorů. V přízemí hotelu bude otevřena restaurace Zem, která chystá vtrhnout na českou gastro scénu a zařadit se mezi absolutní špičku.

Andaz Prague, Senovážné nám. 976/31, Praha 1

HODINKY

Zlatý návrat

Hublot se vrací ke kořenům a představuje své ikonické produkty ve žlutém zlatě. Celkem se jich letos dočkalo šest modelů z řad Classic Fusion, Big Bang a Spirit of Big Bang. Hublot se tak vrací k více než 40 let staré myšlence, na níž stojí základy hodinářského domu – kombinace zlata a pryže. V době, kdy koncept sportovně elegantních hodinek vlastně ještě neexistoval, představila značka svůj inovativní model – Classic Original z roku 1980. Od té doby ušel Hublot pořádný kus cesty a všechny své zkušenosti, technické mistrovství a kreativitu získané za uplynulé čtyři dekády promítá do této kolekce.

DO RESTAURACE

Nové degustační menu v Buddha Baru

Pokud rádi ochutnáváte Asii, vydejte se po kočičích hlavách do centra Prahy. Šéfkuchař Jan Voráček si totiž přichystal nové degustační menu, které vás bude bavit:

Buddha‑Bar Hotel Prague, Jakubská 649/8, Praha 1

Předkrm:

kachní rolky s foie gras a hruškovým chutney

houbové siu mai knedlíčky s lanýži a ponzu omáčkou

salát s červenou řepou a smaženým tofu

hovězí tatarák s kimchi majonézou

sushi

Hlavní chod:

kuřecí supreme s omáčkou z šafránu a yuzu

hovězí filet mignon s omáčkou

z karamelu a sóji

Dezert:

větrníčky s krémem z mučenky a manga

čokoládový mousse s tonka slaným karamelem

citronová tartaletka s yuzu

APLIKACE

Rande se skvělým jídlem!

Najít si restaurace ve svém okolí dnes není nic těžkého. Ale co od nich čekat, když s nimi nemáte žádnou zkušenost? S tím vám pomůže český start‑up Fooder. V jeho aplikaci totiž uvidíte přímo jídla, která nabízejí podniky ve vašem okolí. „Fooder funguje do určité míry jako známá aplikace Tinder. Nečekají vás žádné složitosti, jen listování fotkami jídel. Když se vám některé bude líbit, kliknete na něj, seznámíte se s restaurací, která ho nabízí, a buď se necháte rovnou na místo odnavigovat, nebo si rezervujete stůl,“ vysvětluje jeden z šéfů projektu Jan Miksa.

SERIÁL

Basketbalová dynastie

O tomhle seriálu se bude mluvit. Za Lakers: Vzestup dynastie stojí Adam McKay, který nedávno uvedl film K zemi hleď! Tentokrát místo konce světa servíruje o dost optimističtější téma: zrození slavné basketbalové dynastie v Los Angeles, která v 80. letech vládla NBA. Nechybí retro kulisy, atraktivní zpracování a možná přijde i Adrien Brody.

Od 8. 3., HBO Max

DIVADLO

Vskutku experimentální divadlo

Někdy vědci nemají jinou možnost ověření hypotézy než ji vyzkoušet přímo na lidech. Divadlo Na zábradlí uvádí další autorskou tvorbu, tentokrát od úspěšného tandemu režiséra Jana Mikuláška a dramaturgyně Dory Viceníkové. Scénografii opět vytvoří geniální Marek Cpin.

Obscura, Divadlo Na zábradlí, Premiéra 12. 3. 2022.

FASHION

Patricia Urquiola x Weekend Max Mara

Výrazné barvy, robustní střihy, rozpustilá elegance. Italská módní značka a španělská produktová designérka a architektka spojily síly pro novou kolekci Habito. „Součástí mojí práce je každodenní výzkum toho, jak obývat prostor, tak proč se nezabydlet v oblečení? Jsou to kusy našeho domova, které si s sebou bereme na cestu životem, je to takové naše emocionální obydlí,“ vysvětluje Patricia Urquiola, která se stala už desátou osobností, s níž značka spolupracovala. V minulosti to byla třeba stylistka Lucinda Chambers, textilní umělec Richard Saja, interiérový designér Anthony Baratta nebo supermodelka Alek Wek.

BAR

Nový karlínský hotspot

Oblíbený pražský koktejlový bar Hemingway má mladšího sourozence. Liquid Office se zabydlel ve čtvrti, kde podle tvůrců stále chybí kvalitní čistě koktejlový bar. Interiér navrhlo architektonické studio Refuel a zvolili čistý minimalistický design. Dominantou je středový bar ve tvaru písmene U, ke kterému se může posadit až dvaadvacet hostů. Ochutnávat budete třeba Bergamot London Buck, tedy kombinaci ginu infuzovaného čajem earl grey, limetové šťávy a zázvorové limonády, nebo Butter Tonka Sour, bourbon infuzovaný ghí s citronovou šťávou, sirupem z tonky a vaječným bílkem. Přes den budou baristi podávat také výběrovou kávu z pražírny Nordbeans.

Liquid Office, Pernerova 691/42, Praha 8

KNIHA

Nahlédněte pod ruce mistrů

Na čtyři sta stranách objevte, jak se vyrábí ikonické kabelky Louis Vuitton, s jakou přesností pracují hodináři značky v Ženevě a navštívíte i její pařížský ateliér vysoké šperkařiny na Place Vendome. Klasická verze knihy stojí 95 eur, pokud ale zatoužíte po sběratelské edici ve velkém formátu uložené ve dřevěném boxu, která je dostupná jen v počtu 500 výtisků, připravte si 1900 eur.

DESIGN

Futuristické Extravagantní Nekonvenční

Nejzajímavější cesta je ta, kterou ještě nikdo nešel, a nejlepší pravidla taková, která si nastavíte sami. To je filozofie značky Rigards, která vyrábí brýlové obruby z buvolích rohů i ze slitiny hliníku a hořčíku používané k výrobě klecí pro potápění se žraloky.

Cena 20 000 Kč, prodává ŽILKA OPTIK STUDIO.

SERIÁL

Pam & Tommy

Rok 1996. V médiích se objevila zpráva, že existuje videokazeta s milostnými hrátkami Pamely Anderson a jejího manžela rockera Tommyho Leeho ze skupiny Mötley Crüe. Příběh slavné nahrávky, frustrovaného zloděje sejfu a sex symbolu zpracovali tvůrci v osmidílném komediálně laděném seriálu. Peprné i napínavé scény, estetika divokých devadesátek, kultovní Pobřežní hlídka, magazín Penthouse a v hlavních rolích výborná Lily James a Sebastian Stan, to vše slibuje zábavnou podívanou, kterou si nechcete nechat ujít. Navíc když všechny trendové předpovědi tvrdí, že bokovky a grunge jsou zpátky!

Pam & Tommy, od 2. 2. 2022 Hulu

SPORT

Revoluce ve fitness

V pražských Holešovicích otevřelo své brány moderní fitness centrum, které láká na designové prostředí i technologie, které vás směle povedou k vytouženému cíli. Přístroje BioCircuit budou vaším digitálním koučem, který si vás pamatuje a projdete spolu efektivním tréninkem přesně podle vašeho cvičícího plánu. Sem se budete chtít vracet! Zakladatel Next.Move Julián Jančík má totiž jasno, novým přístupem chce pozvednout úroveň fitness v Česku a pomoci lidem žít lepší život.

Next.Move Fitness Club, Dělnická 9, Praha 7

MOTORISMUS

Automobilist otevřel prodejnu

Start‑up Automobilist, známý svými uměleckými díly oživujícími klíčové okamžiky z historie i současnosti motorsportu, oficiálně otevřel první kamenný obchod v Česku. V obchodním centru Palladium Praha si prohlédnete tištěné produkty, které vznikají ve spolupráci s největšími světovými značkami. Tvůrci zároveň odhalili nejnovější fine art zachycující nejslavnější vítězství legendárního pilota F1 Ayrtona Senny.