Kdo jako dítě netoužil mít stejné superschopnosti jako jeho oblíbený kreslený superhrdina?! Možná jste z těch let už vyrostli, ale možnost řídit unikátní auto, které vypadá, jako kdyby se právě vyřítilo ze stránek komiksu, vás určitě láká doteď. Splash! Vroooom! Tohle BMW z dílny slavného Jeffa Koonse vás zaujme na první pohled, je automobilovým ztělesněním hrdiny kreslených příběhů.

„Je to auto mých snů! Nemohu se dočkat, až ho budu řídit. Jako by v pohybu dělalo Pop! Pop! Pop!“ prohlásil Koons, který se proslavil především barevnými a lesklými ocelovými sochami, které připomínají zvířátka z nafukovacích balonků. Jeho výtvory jsou ve sbírkách nejprestižnějších světových galerií a prodávají se za mnohamilionové částky.

Expresivní a nápadný design vozu pojmenovaného The 8 X Jeff Koons kombinuje jedenáct různých barev exteriéru. Od sytě modré po stříbrnou, žlutou a černou. Komiksový nápis POP! na boku auta má umocňovat výbušnost, rychlost a charakter auta. Lakování každého kusu zabere přes 200 hodin, barva se často nanáší lupou a velká část práce probíhá ručně. Podobně působivý je také jeho interiér. Sedadla potažená červenou a modrou kůží připomínají oblek Spidermana, někomu možná i Supermana. A přímo na panelu držáků na nápoje je podpis Jeffa Koonse.

Nespolupracují spolu poprvé, už v roce 2010 umělec navrhl BMW M3 GT2, které se představilo v Centre Pompidou v Paříži a odtud odjelo rovnou na start čtyřiadvacetihodinového závodu v Le Mans. Design si tehdy pohrál s explodující linií barev a vůz byl poté vydražen v charitativní aukci. „Od té doby jsem si přál navrhnout další, naprosto unikátní BMW,“ říká. A když automobilka představila řadu 8, shodli se, že image i tvary vozu jsou pro další vizuální počin ideální. „Intenzivně jsem přemýšlel, co je podstatou Gran Coupé řady 8. Jak stvořit něco, co bude zhmotněním jeho energie,“ připouští. Nakonec návrhem strávil dlouhé měsíce a konzultoval ho i s týmem BMW v továrně v Dingolfingu.

Pop! Pop! Pop!

Automobilka teď hrdě hlásí, že jde o vizuálně nejpropracovanější BMW v celé jeho historii, které s nadšením zařazuje do své kolekce výjimečných vozů Art Cars. Už od 70. let si značka nechává vybrané vozy upravit známými osobnostmi uměleckého světa a poté je vystavuje v nejprestižnějších světových galeriích nebo se stanou hvězdami na automobilových oslavách a závodech. V minulosti spolupracovala s velkými jmény, jako je například Roy Lichtenstein, Esther Mahlanguová, Jenny Holzerová nebo Andy Warhol.

Nový The 8 X Jeff Koons se naživo poprvé ukázal na veletrhu umění Frieze v Los Angeles, odtud se teď přesouvá na Manhattan, kde bude v Rockefellerově centru vystaven pro veřejnost. Jeden kus podepsaný Koonsem na zádi se následně vydraží 4. dubna v Christie’s v New Yorku a celý výtěžek poputuje do Mezinárodního centra pro pohřešované a zneužívané děti (IMEC), se kterým Koons spolupracuje více než dvě desetiletí. Vůz se objeví i na několika uměleckých akcích v Evropě, Asii a na Středním východě – na Istanbul Contemporary, Paris Photo, Festivalu rychlosti v anglickém Goodwoodu, Art Dubai či Art Basel v Hongkongu.

Ačkoli dříve Art Cars obvykle končily v muzeích nebo po charitativních dražbách v rukou sběratelů, tentokrát jde na trh v limitované edici 99 kusů a je možné si ho objednat i v Česku. Cenu automobilka stanovila na 9 360 000 korun a nový majitel k vozu dostane velkoformátový certifikát s VIN kódem podepsaný samotným umělcem i šéfem BMW Oliverem Zipsem. Jedno z 99 aut bude vlastnit i Jeff Koons. „Těším se, až s ním pojedu na dědečkovu farmu. Obvykle tam totiž jezdíme naším velkým Mercedesem s třinácti sedadly, protože mám osm dětí… Ty mi už mockrát říkaly: Tati, kup si sporťák! Ale mě to doteď nelákalo, protože by se do něj všechny nevešly,“ směje se.