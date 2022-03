Když před lety v Hyundai přemýšleli, jak cílit kampaně na trvale udržitelnou budoucnost na mladou generaci, vsadili na oblíbenou K‑popovou skupinu BTS s rychle rostoucí fanouškovskou základnou. Jejich hudební klipy a videa na YouTube a na TikToku počítají miliardy zhlédnutí a nevypadá to, že by se to mělo měnit. Je to nejprodávanější korejský interpret v historii, členové kapely jsou hvězdami pop‑music a díky svým věrným fanouškům z celého světa, kteří na vlnu K‑popu naskočili, mají obrovský vliv. BTS spolupracuje se značkami, jako je Samsung nebo módní dům Louis Vuitton, a její výdělky dosahují stovek milionů dolarů.

Z čeho mají v automobilce obzvlášť radost, je, že sedmičlenná kapela si cestu udržitelnosti bere za svou. Se svými loajálními fanoušky, kteří mají oficiální název BTS Army, mluví o nutnosti chránit planetu Zemi. Jsou tvářemi kampaní Hyundai na elektromobil Ionic 5 a vodíkový Nexo. Hyundai se totiž zavázalo, že do roku 2045 dosáhne uhlíkové neutrality. „Mileniálové a generace Z budou hrát hlavní roli při utváření uhlíkově neutrální společnosti, která má prosperovat,“ prohlásil šéf marketingu Hyundai Motor Company Thomas Schemera s tím, že propojení se silnou skupinou influencerů má velký dopad na osvětu v rámci opravdu důležitých témat. A přesně to chtěli.

Za lepší budoucnost

BTS se mezitím připravují na sérii čtyř dubnových koncertů v Las Vegas, které budou na Allegiant Sta­­dium s kapacitou 65 tisíc lidí. Do té doby mají v sobotu 12. března jeden koncert na olympijském stadionu v domovském Soulu, ovšem jen s omezenou kapacitou diváků, proto bude také živě přenášen ve vybraných kinech po celém světě. O den později pak plánují show, která bude streamována online. Jestli si chcete poslechnout jeden z nejúspěšnějších hudebních projektů všech dob, máte šanci.