V izionářské úvahy o budoucím vývoji naší společnosti tematizující bazální aspekty lidské existence a prostředí, ve kterém žijeme, společně s nejnovějšími vědeckými poznatky a technologiemi jsou charakteristické pro výrazné umělce jako Federico Díaz, Anicka Yi nebo Pierre Huyghe. A dalším zástupcem této skupiny, jež se logicky věnuje dalším interdisciplinárním oblastem, je Argentinec Tomás Saraceno. Jeho dosud nejrozsáhlejší americká výstava právě probíhá v newyorské instituci The Shed.

Saraceno je fascinován životem pavouků, skrze něž hledá nový model existence. Pod názvem Particular Matter(s) je sofistikovaně koncipována nejen vlastní galerijní výstava, ale i zcela nová instalace poskytující výrazně smyslový zážitek. Je to jako ponoření se do „křehkého“ pavoučího světa, neslyšného jazyka, který probíhá signály po vlastních sítích, a vnímání okolí na základě vibrací. Expozice tak nabízí unikátní způsob, jak zažít tuto citlivost pro naši vlastní zkušenost.

Téměř 30 metrů v průměru má interaktivní instalace s názvem Free the Air: How to hear the universe in a spider/web v podobě pavoučí sítě, kde návštěvník zažívá závrať a současně konfrontaci s uměním jako levitujícím objektem. Další sekce výstavy ukazují v tmavých sálech zářící komplikované pavoučí struktury připomínající architektonické modely, tahy štětce nebo hudební kompozice utkané různými druhy těchto tvorů.

V (pavoučí) síti

Menší instalace Museo Aero Solar vypadá jako obrovský stan. Ve skutečnosti je to balon vyrobený z plastových sáčků a tašek. Vizuálně je to velice barevná podívaná, jako by se jednalo o deku sešitou z mnoha čtvercových dílů. Dílo iniciovala Aerocene Foundation, kterou vede sám Saraceno. Jejím posláním je snaha o vývoj létání bez použití paliv, poháněného jen větrem a sluncem.

Tomás Saraceno tvoří nejen jako umělec, je zároveň environmentologem par excellence. Snaží se o uchopení lidského života a konání v rovnovážném vztahu k ostatním organismům ve smyslu komplexity kolektivní existence. Nabourává představu o hierarchické pyramidální struktuře a nadřazenosti člověka nad ostatními druhy. Používá termín aerocén, který je v opozici k antropocénu, a hovoří o horizontálním propojení druhů. Neméně důležitým požadavkem je čistota ovzduší, respektive politika nerovnoměrnosti znečištění na globální úrovni.

Tomás Saraceno: Particular Matter(s)

The Shed, New York, 11. 2. – 17. 4. 2022

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com