„Cítíme, že se v naší tvorbě ocitáme na rozcestí, a proto chceme diváky pozvat na retrospektivu našich prací z posledních pěti let. Za tu krátkou dobu se mnohé změnilo a ještě předtím, než uděláme další krok, než se probudíme do snad už post-covidové doby, si potřebujeme ujasnit, kde stojíme, co se vlastně děje a jaké jsou možnosti pokračovat dále. Máme za to, že podobným procesem dnes prochází řada lidí,“ říká režisér Jan Mocek.

Showcase zahájí gamingová performance Virtual Ritual v Divadle Archa. Nabízí live analýzu

fenoménu digitální společnosti, jež se formuje v rozsáhlých herních metaverzech, do kterých

se logují miliony lidí každý den. V dalších dnech uvede divadlo Alfred ve Dvoře performance

Present: Perfect a I Am the Problem. Prvně jmenovaná je performativní instalací, která se

zabývá různými způsoby, kterými se vztahujeme k naší kolektivní minulosti. Inspiruje se

současnou vlnou ikonoklasmu a snaží se zachytit okamžik, kdy se z historie stává zbraň na

současnost. Všeprostupující pocit provinilosti západní civilizace je tématem multižánrové

performance I Am the Problem, která se kvůli lockdownu odehrála pouze třikrát. Na scénu

přivádí trojici performerů, kteří se svěřují s naléhavou potřebou eticky správného života a

(ne)možnosti jej dosáhnout tady a teď. Showcase pak uzavírá nejstarší z uváděných,

divadelní báseň o nepřítomnosti, Shadow Meadow, jež radikálně posouvá možnosti práce se

světlem, zvukem a divadelním prostorem.

„Projekt přináší možnost ponořit se do divadelního světa režiséra Jana Mocka a pochopit ho

v jeho celistvosti. Zveme diváka ke čtyřdenní kontemplaci nad naší současností. Trochu se

zasmát. Trochu si rejpnout. Potom se zas tvářit soucitně. A všechny tyto pocity sdílet se

samotnými tvůrci v diskuzích, které po každém představení budou následovat. Pro diváky,

kteří se rozhodnou vidět všechna představení jsme připravili festivalový pas za zvýhodněnou

cenu,“ popisuje producentka Táňa Švehlová.

Současně s divadelní showcase připravuje tým Jana Mocka také divácké rezidence. Nyní se

mohou diváci přihlásit do otevřené výzvy vstoupit do divadelní kuchyně Jana Mocka a podílet

se tak na vzniku divadelního představení. Rezidence trvají po celý rok 2022 a první setkání

rezidenčních diváků se uskuteční právě při příležitosti Jan Mocek Showcase.

Projekty Jana Mocka se pohybují na hranici divadla a vizuálního umění. Ve svých

performancích kombinuje prvky popkultury, politiky a dokumentu a zaměřuje se na současná

společenská témata. Jeho inscenace se objevují na tuzemských i zahraničních festivalech jako

Fast Forward Dresden, Submerge Digital Arts Festival, 4+4 dny v pohybu, Use the City Košice,

Kontrapunkt Sczcecin a dalších. Své projekty uvádí spolu s Táňou Švehlovou v rámci vlastní

produkční platformy SixHouses. Je členem platformy In-Situ.