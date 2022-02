Darina a Štefan se potkali v Birminghamu. Darina studovala hospitality and tourism management, Štefan Culinary arts management, ale už tehdy měl zkušenosti z tehdy vyhlášené francouzské restaurace Art Nouveau v Obecním domě. V Anglii se hodně naučil ve Waters Restaurant pod Andym Watersem, kde končil jako chef de partie. Darina do Anglie přišla po maturitě na osmiletém gymnáziu v Prostějově. Během studií tam začala taky pracovat – jako baristka ve Faculty Coffee, jedné z nejlepších kaváren v Birminghamu.

Oba chtěli po škole cestovat, posouvat se v gastru, měli ambice pracovat v předních evropských restauracích. Malou vojnu si zažili například v nizozemské Pure C vedené Syrcem Bakkerem. Toužili se podívat do jihovýchodní Asie, ale přišla první koronavirová opatření, a tak vzali peníze připravené na cestování a odjeli do Znojma, kde si v rodinných prostorách otevřeli Půlnapůl.

Těšit se u nich můžete na výběrovou kávu z různých pražíren, ale třeba i od českých Industry nebo Father’s. Jejich viennoiserie nabízí dokonalé croissanty, pain au chocolat, božského pistáciového šneka. Když natrefíte na skořicové briošky, ovocné šátečky s vanilkovým krémem nebo canele Bordeaux, bude to dobrota. Ale i samotné cukrářské skvosty budou stát za to, malinová pěna s bazalkou, choux se slaným karamelem, mascarpone a vanilkou, jablečná tartaletka s mandlovým krémem nebo cheesecake pěna s brusinkami. Štamgasti tu milují Obláček, karamelizovanou bílou čokoládu s jahodami.

Pečou tu i kváskový řemeslný chléb a připravují z něj fešné sendviče. V sezoně pořádají brunche, ze kterých zrak přechází! A hlavně, tyhle mladé pušky mají fakt nabito, chystají otevřít zahradu, soustředit se i na slanou kuchyni a pořádat pravidelné, jak tomu samy pokoutně říkají, „sníbědy“. To může být třeba dokonalá banh mi bageta s nakládaným kuřecím. Koneckonců Darina má kořeny ve Vietnamu.

