Albert Čuba a Divadlo Mír

Když si vzal herec Albert Čuba v roce 2016 půjčku, aby si splnil sen a založil nové ostravské Divadlo Mír, netušil, že za pár let bude řešit celosvětovou pandemii, která herce i celý personál divadla připraví na dlouhé měsíce o živobytí. Se stejnou vervou, s jakou proměnil chátrající budovu bývalého kina Mír v Ostravě-Vítkovicích v progresivní divadelní scénu, se tak vrhnul do tvorby online obsahu. S tím už měl navíc soubor předchozí zkušenost – popularitu na YouTube si získali díky nekorektní improvizační show Tři tygři, pyšnící se téměř 290 tisíci odběrateli. Hned na počátku pandemie také zaujali satirickým seriálem sKORO NA mizině, pomocí kterého vyzvali fanoušky k dobrovolným finančním příspěvkům. A i když hned v první díle zazní z úst herce Vladimíra Poláka replika „Já jsem člen činohry Národního divadla moravskoslezského. Já hraju Shakespeara a Gogola. Já jsem nestudoval konzervatoř, aby se ze mě v nejlepším věku stal youtuber“, diváci vtipnou formu ocenili a pomoc se jen hrnula. Během jednoho roku se dočkali deseti milionů zhlédnutí. Na konci roku 2020 se proto Čuba rozhodl spustit vlastní videotéku MírPlay plnou oblíbených komediálních skečů, záznamů divadelních představení a exkluzivního obsahu, jako je třeba film Volným pádem od Štěpána Kozuba nebo nový formát Noční show, který se inspiroval u těch nejlepších amerických late night show, jako je například Saturday Night Live. Pro náročnější diváky, které naopak oslovuje vážnější tvorba, zase uvedou filmovou inscenaci Adam stvořitel od bratří Čapků z roku 1927. Sympatické je, že Divadlo Mír nebere online obsah pouze jako rychlou finanční výpomoc během pandemie, ale že součástí kvalitní streamované tvorby, která okupuje naše obrazovky, budou i lokální prkna, co znamenají svět.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Apple Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »