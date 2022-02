Nezáleží příliš na tom, jak moc je váš produkt skvělý, jako spíš na tom, jaké příběhy se o něm tradují. A to i v případě, že je napsali zkušení scenáristé populárních seriálů jako fikci. To si v posledních pár měsících na vlastní kůži vyzkoušel americký výrobce luxusních rotopedů a trenažérů Peloton. Nejprve když v novém pokračování seriálu Sex ve městě nazvaném A jak to bylo dál… zemře (pozor, spoiler!) po příliš intenzivním tréninku Pan Božský, a to rovnou v náručí zoufalé Carrie Bradshaw (a po mnoha útrapách konečně paní Preston). Zaskočené marketingové oddělení Pelotonu ale sebralo síly a zareagovalo během rekordně krátké doby vlastní reklamou s představitelem Pana Božského, hercem Chrisem Nothem. Živ a zdráv tam sedí po výkonu na pohovce u krbu vedle sexy trenérky Allegry a hecují se na další rundu… jízdy na rotopedu. Scéna končí vypravěčem, který popisuje výhody pravidelné jízdy na kole pro stimulaci a zdravý běh srdce. A ejhle, o pár týdnů později se Noth dostává do titulků zpráv za údajné sexuální napadení dvou žen. A Peloton svůdnou reklamu urychleně stahuje.

Zásah druhý: na čem jiném by jezdili finančníci v New Yorku než na prémiovém sportovním vybavení? A čím trpí více než infarkty? Ano, i v seriálu Miliardy se odehraje srdeční příhoda, i když tentokrát ne fatální. Scénu z aktuální šesté série, kde provozní ředitel Mike „Wags“ Wagner šlape na Pelotonu a jeho pochybnou srdeční činnost zachytí trackovací prsten Oura Ring, údajně tvůrci natočili už loni na jaře, aniž by tušili, co se odehraje v A jak to bylo dál… Replika, kdy Wags po návratu do práce prohlásí, že „neodejde jako Pan Božský”, přibyla do seriálu dodatečně. Peloton ale tentokrát už zuřil. „Chápeme, že televizní seriály chtějí do své tvorby zapojoval Peloton, aby se o nich mluvilo, ale aby bylo jasno, nesouhlasili jsme, aby se naše značka v seriálu Miliardy objevila. Navíc jak ukazuje samotná show, kardiovaskulární cvičení pomáhá lidem vést dlouhý a šťastný život,” uvedli na oficiálním Twitter účtu.

Pokud se vám zdá divné, že mají seriály takový vliv, připomeňme si třeba herce ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě, které lidé na ulici běžně oslovují se svými zdravotními problémy. Jistě, po nešťastné scéně s Božským se akcie Pelotonu propadly o 12 procent, je to však jen pokračování sestupného trendu, se kterým se firma potýká. Peloton byl založen v roce 2012, oslíček se ale začal nejvíce otřásat na počátku pandemie. Zavřená fitness centra byla pro mnohé movité zákazníky (Beyoncé, Hugh Jackman nebo Richard Branson) jako impulz pro vybavení vlastní posilovny a Peloton na tuhle vlnu skvěle naskočil. Poptávka převyšovala nabídku a firma investovala miliony dolarů do vývoje nových produktů, lidí i zázemí. Jenže s uvolňováním opatření se ukázalo, že přestřelila, a sen se začal hroutit. Přesně před rokem se akcie Pelotonu obchodovaly ze téměř šestkrát vyšší cenu. Teď jde křivka dolů podobně jako tepová frekvence šedesátníků, kteří se s koktejly ani doutníky neupejpají. A jak to bude dál, to se ještě uvidí.

Foto: archiv značky