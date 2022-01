Vítězové jednotlivých kategorií i absolutní vítěz napříč obory, Grand Designér 2021, budou oceněni po dvou letech opět na galavečeru v Hudebním divadle Karlín.

„Letošní Ceny Czech Grand Design představí celou řadu nových jmen. V kategorii Objev roku se dají nová jména očekávat, překvapením jsou v kategoriích Designér šperku roku nebo Módní designér roku. Tato nová vlna českého designu přichází v době, která pro tvůrce není jednoduchá. Trh poměrně turbulentně reaguje na průběh pandemie, a tak řada projektů stála, některé stále čekají na své uvedení v příznivější době. Dobrou zprávou je, že většina designérů pokračuje ve své práci, a ještě lepší zprávou je, že nepřízni navzdory vznikají nové značky, expandují noví výrobci a v cenách se promítá naděje a kreativita mladé generace českých designérů,“ uvedla Jana Zielinski, ředitelka Designbloku za Přípravný výbor cen.

V rámci slavnostního večera bude oceněna také osobnost, která vstoupí do Síně slávy českého designu za celoživotní přínos tomuto oboru. Ceny Czech Grand Design rovněž odhalily vizuál, který je tradičně společným dílem oceněného fotografa a Grand Designéra předchozího ročníku. „Na vizuálu, jehož autorkami jsou Shotby.us, uvidíte designérský tandem Eduard Herrmann & Matěj Coufal, a sice přímo v jejich ateliéru. Stejně dominantní jako loňští Grand Designéři jsou na vizuálu i plameňáci, kteří nás odkazují na slavnostní předávání cen, díky kterému se 22. března přeneseme do ráje, jakéhosi symbolického obrazu problémů i tužeb, které nás v posledních letech doprovázejí.

Vizuál Cen Czech Grand Design 2021 Foto: Ceny Czech Grand Design

Režisérkou večera je Jana Burkiewiczová z formace Burkicom, scénografkou Lucie Škandíková a autorem kostýmů Marek Cpin. Je tedy jasné, že se můžete těšit na spektakulární show apokalyptické éry. Hrdiny večera však budou samozřejmě designéři, kteří nás nakonec společně se zpěvným ptactvem a naší společnou vírou ze všeho dostanou,“ vysvětlil Jiří Macek za Přípravný výbor cen.

Trojice finalistů jednotlivých kategorií letošního ročníku budou představeny na zahájení výstavy Best of: 2021 v Galerii České spořitelny, která 16. ročník cen doprovodí. Veřejnost se bude moci seznámit s finálovými pracemi od 2. března do 10. dubna 2022. Vstup na výstavu je zdarma.

Vítěze vybírá Akademie designu ČR ve tříkolovém hlasování. Pro rok 2021 přijalo členství 62 významných osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu. Nejlepší projekty se volí v hlasování s účastí porot v odborných kategoriích. Absolutním vítězem je pak Grand Designér roku, zvolený napříč všemi kategoriemi.

Přehled nominací na Ceny Czech Grand Design 2021

Designér roku

Lucie Koldová / svítidlo Puro Floor (BROKIS), židle Mistra (Master & Master), kolekce nábytku Rendezvous (FORMDESIGN)

Jiří Krejčiřík / kolekce svítidel Luna, kolekce nábytku Nouveau

LLEV / nápojový soubor Innatura, nápojový soubor Smooth, kolekce nábytku Momennt

Filip Mirbauer, Michal Strach / kolekce kovového nábytku a svítidel (FLEYSEN)

Lukáš Novák / kolekce váz Amalín, světelný objekt Svaté střevo pro Goodlok, set sklenic a vázy Opalínový set

Jan Plecháč / kolekce svítidel a váz Saint Polymére

Tadeáš Podracký / zrcadla Fading reflection a křesla (z kolekce Metamorphosis) pro Side Gallery na Design Miami

Jakub Pollág / lampa Table Light Smoke, stolička Solid Stool, stůl Solid Table a police Rivet Shelf (zeitgeist.limited), kolekce sklenic (PÁR), kolekce aromalamp (Scent Roche), stolek Gon (Master & Master)

Antonín Tomášek / kolekce tenkostěnných hrnků ISLAS FORTUNATE (Rudolf Kämpf), objekty pro výstavu Touch

(Galerie Kvalitář)

Vrtiška & Žák / kolekce keramických umyvadel a koupelného mobiliáře Yard (RAVAK), parková lavička Reforma

(mmcité), katamarán Independent Catamaran (spolupráce: Tomáš Jonáš Janda)

Módní designér roku

Jan Černý / kolekce TIME HEALS ALL WOUNDS

Pavol Dendis / kolekce Dark Waters – Brave Youth SS22

Tereza Rosalie Kladošová / kolekce CAPSULE AW21, kolekce LINGER IN JOY

Zuzana Kubíčková / kolekce Pop 2021, kolekce Couture 2021

LAFORMELA / kolekce Mainline 21/22, kolekce Mainline 22

NANICHE / kolekce SS22 HER

Natálie Nepovímová / kolekce Exuviae

PÁR & Eliška Horčíková / kolekce sneakers PÁR

Zoltán Tóth / kolekce Base 21, kolekce RE SS22

Designér šperku roku

Dick Wolf / kolekce VON

Blueberries / kolekce Pénelopé

Bold Studio by Markéta Kratochvílová / šperky ke kolekci HER pro NANICHE

Eliška Lhotská / kolekce Affirmo

Nastassia Aleinikava studio / kolekce brýlí VERNISÁŽ (spolupráce: Patrik Kriššák)

Janja Prokić / kolekce Mitmem

Ondřej Stára / kolekce Obchůdek pro radost

Studio Olgoj Chorchoj / kolekce hodinek AERODYNAMIC (BOHEMATIC)

Magdalena Šťastníková / šperky ke kolekci SEASON 3 pro JARDA PRAHA

Zdeněk Vacek / šperky a objekty pro projekt JITKA – PUK – 3D – UPM

Grafický designér roku

ANYMADE STUDIO / vizuální styl pro Lunchmeat Festival, vizuál k výstavě Frida Kahlo – Fotografie (GHMP)

Kristýna Kulíková / vizuální identita pro album Fragility of Context (Oliver Torr)

Zuzana Lednická / grafické zpracování knihy Sv. František z Assisi: Chvála stvoření (Václav Havlůj), grafické zpracování katalogu Lucie Koldová: Lightness (Studio Najbt, Moravská galerie v Brně)

Štěpán Malovec / grafické zpracování knihy Město pro každého (Osamu Okamura, David Böhm, Jiří Franta, Labyrint)

Štěpán Malovec a Martin Odehnal / vizuál a katalog k výstavě Ruka na konci ramene (Zóna pro umění 8smička) publikum.design (Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde) / vizuální identita pro Muzeum umění Olomouc studio basic / vizuální identita pro magazín NOVY ZINE

Studio DIP (Matěj Hanauer, Petra Roubalová) / grafická úprava knihy Průvodce neklidným územím III / Příběhy česko-slovenské fotografie (Labyrint)

Studio Najbrt / vizuální identita pro 55. MFF Karlovy Vary (Jakub Spurný, Aleš Najbrt), vizuální identita pro Kunsthalle Praha (Marek Pistora, Zdeněk Trinkewitz, Zuzana Lednická, Andrea Vacovská, Aleš Najbrt)

Adéla Svobodová / grafické zpracování katalogu Móda v modré (spolupráce: Tereza Hejmová, UPM), grafické zpracování knihy Výstava jako médium. České umění 1957–1999 (AVU), grafické zpracování knihy Divadlo ulice (UMPRUM)

Terezie Štindlová / grafická úprava knihy Milk and Honey (spolupráce: Adéla Svobodová, women), grafický design plakátu k filmu Zrcadla ve tmě (Šimon Holý)

Fotograf roku

Iryna Drahun / fotografie Miasmic-Tech Lookbook, backstage fotografie Hair Flip pro Valentýnu Janů, fotografie pro Magdalenu Šťastníkovou, fotografie pro SOMB, fotografie pro Lukáše Hoffmana, editorial pro Novy Zine

Libuše Jarcovjáková / fotografie pro kampaň Činohry Národního divadla pro sezonu 2021/2021

Michaela Karásek Čejková / fotografie kolekce Mitmem pro Janju Prokić, fotografie aromalamp pro Scent Roche,

advertorial SOAPS pro Harper’s Bazaar, série koláží pro ELLE DECORATION

Radka Korandová / editorial pro Princess Tiramisu, fotografie kolekce Obchůdek pro radost pro Ondřeje Stáru

Michal Králíček / fotografie kolekce Exuviae pro Natálii Nepovímovou / fotografie pro Aleše Hnátka

Ladislav Kyllar / editorial I’ve seen you before, haven’t I? (Re-Edition Magazine), video Summer 21 Eyewear Campaign (Balenciaga)

Nephro Studio / fotografie pro hudebnici Ursulu Sereghy, fotografie pro kapelu Projekt Uniqat, fotografie k EP Y2GAY pro Miss Petty, fotografie kolekce Affirmo pro Elišku Lhotskou

Shotby.us / fotografie pro Romanu Drdovou, fotografie kolekce Kombo pro Jožová & Šenkýř, editoral The Endless Visit pro Swarm mag, fotografie pro Elišku Lhotskou, editorial Ex Post (ELLE DECORATION)

Marie Tomanová / cover story Paulina Porizkova (Vogue CS), editorial Joe Keery (GQ), editorial King Princess a Quinn Wilson (GQ), editorial Franka Potente (Faz Magazin), editorial (V Magazine), fotografie pro label R13

Vojtěch Veškrna / fotografie ke klipu Bylo nebylo pro AnnetX, fotografie Vlajky štěstí (Dolce Vita), fotografie pro PSH, fotografie Capsule Collection AW21/22 pro Terezu Rosalii Kladošovou, fotografie pro Haenke, fotografie pro Lukáše Nováka, fotografie pro CAMP

Ilustrátor roku

Jakub Bachorík / série ilustrací NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie, ilustrace knihy Co je vlastně design? (Kateřina

Přidalová, UMPRUM), ilustrace knihy Odsunuté děti (Jan Blažek, Marek Toman, Post Bellum), ilustrace knihy Kluk v

ohni (Marka Míková, Cesta domů)

David Böhm & Jiří Franta, ilustrace autorské knihy Město pro každého (Osamu Okamura, Labyrint)

Day Shift Office / ilustrace pro sérii textů Donáškový kapitalismus (A2larm)

Juliána Chomová / ilustrace knihy Spiritistky (Klára Vlasáková, Lipnik)

Magdalena Rutová / ilustrace autorské knihy Meanwhile – Mezitím (UMPRUM)

Tereza Říčanová / ilustrace autorské knihy Kráva Říčanová (Baobab)

Tereza Šiklová / ilustrace autorské knihy OBR (Baobab)

Chrudoš Valoušek / ilustrace knihy Rýmovačky opičí (Marka Míková, Baobab)

Výrobce roku

FLEYSEN / kolekce kovového nábytku a svítidel (Filip Mirbauer, Michal Strach)

FORMDESIGN / kolekce nábytku Rendezvous (Lucie Koldová)

LOCKERS / kolekce skříněk Locker 4.5, Locker 8.0, Locker 12.0 (Studio Perspektiv)

M&T / kliky Up & Down (Herrmann & Coufal), kliky Bude (spolupráce: JANOŠÍK OKNA–DVEŘE)

Master & Master / židle Mistra (Lucie Koldová), stolek Gon (Jakub Pollág)

Space of Space / kolekce nábytku a interiérových doplňků Saturn a Jupiter (Jakub Klimeš, Martin Klimeš)

Zlesart / kolekce nábytku a interiérových doplňků (Daniela Polubědovová)

Objev roku

Honzová & Costantino / kolekce váz MOOD INDIGO

Aleš Hnátek / kolekce FW21, kolekce SS22

JARDA PRAHA / kolekce SEASON 3

Anna Jožová / kolekce váz KETO GIANT, kolekce váz LUMA, kolekce váz NAVA

František Jungvirt / kolekce váz Trdlík, kolekce váz Drama (KLIMCHI), kolekce váz Felicity (KLIMCHI)

Valérie Jurčíková / kolekce SS22

Iurii Ladutko / editorial pro European Fashion Accelerator, vizuály k singlu Jinak to nejde pro Miss Petty, Toyota

Vangelis, litterbin

Lexová & Smetana / kolekce konferenčních stolků SWELL

Monika Martykánová / kolekce porcelánových sošek Alegorie Covidu

Mikolášková & Drobná / kolekce nábytku a interiérových doplňků Scene Collection

Monotropa / kolekce nábytku Berber, kolekce skleněného nápojového setu Dunes (spolupráce: Tomáš Kučera)

Sára Sedláková / kolekce SINTEX CARE – STREETWEAR LINE

Dávid Valovič / projekt a monument What are you standing on? / Na čem stojíš?

Matej Vázal / imerzivní identita pro filmový festival Academia Film Olomouc