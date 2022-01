Microgreens se začaly objevovat v nabídkách šéfkuchařů v 80. letech minulého století. Ze začátku jich bylo jen několik málo druhů: bazalka, koriandr či červená řepa, postupem času jich ale začalo přibývat a šířily se z americké Kalifornie po celém světě.

Dnes už se pevně usídlily i v Česku a lze je najít jak v restauracích, tak si je zakoupit a pěstovat doma. Jedním z tuzemských propagátorů a prodejců je třeba projekt Tvojefarma.cz, e-shop se zahradním vybavením, který funguje od roku 2015.

Od začátku se snažil nabízet především to, co jeho zakladatelé zahlédli v zahraničí a přišlo jim, že to na českém trhu chybí. Podobnou cestou sem přivezli i microgreens. „Nejprve jsme si nakoupili semínka a zkoušeli něco vypěstovat doma,“ vzpomíná zakladatel firmy Lukáš Doležal. „Pěstování nás všechny nadchlo, obzvláště děti baví pozorovat celý proces růstu od zasetí až po vyklíčení rostlinky, která se dá nakonec sníst, a to i když bydlíte v bytě a zahrádku třeba nemáte. Proto jsme se rozhodli začít prodávat produkty microgreens i na našem e-shopu.“

Microgreens se rychle staly oblíbenými a Doležal a spol. tak začali připravovat i sady, v nichž kladli důraz na to, aby všechny součásti byly recyklovatelné. „Naše microgreens pěstební sada se tak skládá z biologicky rozložitelných kelímků, pytlíčky na semínka jsou z recyklovaného papíru a substrát je ze 100% kokosové tablety, v níž není použita rašelina. Je pro nás velmi důležité, abychom co možná nejméně zatěžovali přírodu,“ upozorňuje Doležal, jehož obchod nabízí zákazníkům i designovou betonovou misku na pěstování.

Microgreens Foto: Tvojefarma.cz

Hlavním tahákem pěstebních sad microgreens je kromě praktičnosti jejich využití také jednoduchost pěstování. „Sady jsme koncipovali tak, aby bylo pěstování pro zákazníky nejen zábavné a nenáročné, ale i tak, aby si každý dokázal v pohodlí domova vypěstovat svůj kelímek zdravé a chutné mikrozeleniny. Sada obsahuje vše potřebné k pěstování, stačí jen nalít trošku vody a je hotovo,“ láká Doležal.

Pěstování navíc nemusíte omezovat na teplé měsíce. Stačí, když pro pěstební sadu najdete slunné a teplé místo, třeba na parapetu u okna. I proto je Češi kupují celoročně a šlo i o oblíbené vánoční dárky.

Microgreens jsou ideálním doplňkem současné doby. Ladí jak s módní snahou žít zdravě, tak i s domácím vařením, k němuž se během pandemie uchýlili takřka všichni. „Mnoha lidem už nestačí posypat jídlo jen pažitkou či petrželkou, chtějí něco nového, originálního a přitom zdravého a chutného, mikrozelenina obsahuje spoustu vitaminů a minerálů. Navíc microgreens dokážou ozvláštnit pokrm nejen chuťově, ale dodají mu šmrnc i pro oko,“ upozorňuje Doležal.