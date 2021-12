Koho si vážíme natolik, abychom mu svěřili náš magazín? Na tuhle otázku jsme v redakci před pár měsíci měli rychle jasno. Muž, který hraje zásadní roli na české kulturní scéně a který to i přes vážnou nemoc nevzdal, překonal ji a každý rok dál neúnavně se svým týmem karlovarského filmového festivalu probouzí v lidech nebývalé nadšení, vášeň a smysl pro dobrodružství. Milé čtenářky, milí čtenáři, tohle je Jiří Bartoška, hostující šéfredaktor vánočního vydání magazínu PročNe.

Je přesně takový, jak si ho představujete. Charismatický muž, který vás okouzlí svým šarmem, rozhledem a vzápětí si vás – s laskavostí sobě vlastní – dobírá, protože jste třeba nečetli zásadní komentář jistého novináře nebo neviděli zásadní film posledních let. (Já vím, pane Bartoško, opravdu se na něj podívám, slibuju!) Život herce a filmového nadšence mu do cesty přihrál hodně důležitých setkání, o kterých by mohl vyprávět celé dny. Je zábavný, a i když jeho vtípky někdy balancují na hraně korektnosti, bude vás bavit právě tou svou opravdovostí a ryzostí.

Když přicházíte do jeho kanceláře, připravte se na to, že vstupujete do kouřového pole. Cigarety k němu tak nějak patří a popelník mu z úcty nabízejí i v nekuřáckých hotelech a restauracích. Posledních dvacet let k němu neodmyslitelně patří i Kryštof Mucha, kdysi nadšený brigádník, který chtěl „Barťákovi dělat podržtašku“, dnes ředitel festivalu a Bartoškův nejbližší spolupracovník, se kterým se skvěle doplňují.

Hostující šéfredaktor vánočního vydání magazínu PročNe Jiří Bartoška Foto: Honza Mudra

Měli jsme na ně nekonečně otázek. Hodiny jsme si povídali o filmu, festivalovém šílenství i nutné podpoře obchodních partnerů. A pak jsme je vzali na drink do jejich oblíbeného baru a nechali si vyprávět historky z fotbalu, vojny i sametové revoluce. Tohle je jejich svět a my jsme rádi, že můžeme být jeho součástí.

Přejeme vám kouzelný advent a do nového roku spoustu inspirace.

A ať se vám současná doba zdá jakkoli těžká, neztrácejte naději!