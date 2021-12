Základem mého šatníku je bílé tričko, černý blejzr a kožený křivák Acne Studios.

Český design je moje srdcová záležitost, hlavně móda. Mám ráda Moniku Drápalovou, Zuzanu Kubíčkovou, Chatty, Zoltána Tótha, Jakuba Polanku, Mira Saba… Šperky moc nenosím, ale líbí se mi věci třeba od Janji Prokić a kabelky Alex Monhart.

Když se chci dobře najíst, vyrazím v Praze do Pastacaffé na jejich rigatoni alla tagliata. Miluji je a chodím na ně asi osm let. Můj poslední kulinářský zážitek byla návštěva bistra kuchaře Yotama Ottolenghiho (foto níže) v Londýně! Kdykoli cestuji po světě, je mojí jistotou snídaně v Le Pain Quotidien. A v Berlíně nikdy nevynechám oběd v Monsieur Vuong a večeři v Cocolo Ramen.

Věc, kterou jsem si nedávno udělala největší radost, byl dalekohled.

Ideální víkend si nedokážu představit bez naší chalupy v Krušných horách, je tam ten nejkrásnější výhled, co znám (foto níže). Právě jsme dokončili její rekonstrukci, kde jsem si splnila své dva životní sny: výhled oknem do přírody z kuchyně i z vany…

Na rande s manželem chodíme na koncerty České filharmonie, na víno do Bokovky nebo na drink do baru Public Interest.

Film, na který se mohu dívat pořád dokola, jsou Jasmíniny slzy. Z hlavy nemohu dostat ani Místo u moře a Ples příšer. A pak mě samozřejmě dostal Zátopek.

Mým posledním designovým úlovkem jsou šaty a mikina od Jakuba Polanky.

Miluji vůni čerstvě posekané trávy ráno na golfovém hřišti. A také parfémů Neroli a X od Clive Christian (foto níže) z Ingredients.

Nejzajímavější dárek, který jsem kdy dostala, byla lyžařská helma Vagus od Ondry Banka. Dělá nejlepší helmy, brýle a lyže a používá komponenty od českých výrobců.

A nejzajímavější dárek, co jsem darovala, byly skleničky od skláren Květná 1794.

Momentálně nejvíc poslouchám Pomplamoose a Khruangbin. Jinak mě už od mládí baví INXS a Jana Kirschner.

Umělecké dílo, na které bych se mohla dívat každý den, to jsou moji tři synové. Každý z nich je jedinečný, nepřestávají mě fascinovat!

Má oblíbená aplikace je Spotify a Kviff.tv.

Zrovna čtu Posilování stresem: Cesta k odolnosti od Pavla Koláře a 15 roků lásky od Patrika Hartla. Jedna z mých nejoblíbenějších knížek je Zlobivá holka od nobelisty Maria Vargase Llosy a pak Malá červená kniha o golfu od Harveyho Penicka.

Mým nejoblíbenějším předmětem doma je matrace Magniflex, změnila mi život.

Místa, která jsem navštívila a na která nikdy nezapomenu, jsou Niagarské vodopády, obora Obelisk a vinařství Gurdau a Gala, tam jsou neskutečné výhledy a to nejlepší víno!

Nejlepší věc, do které jsem kdy investovala, jsou golfové hole Titleist T200. Trvalo mi dlouho, než jsem se rozhodla nafitovat si je přesně pro sebe, ale stojí to za to!

Místo, které musíte alespoň jednou za život navštívit, je New York – přespat v The Bowery Hotel a zajít si do Burger Joint v hotelu Meridien. Najdete ho za rudým sametovým závěsem kousek od recepce a najednou se ocitnete v úplně jiném světě…

Mojí velkou inspirací je můj muž.