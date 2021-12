Na Miami Marine Stadium zářila světla v barvě duhy. Ve vzduchu se vznášel červený balon. Najednou vzlétly drony a vytvořily nápis: Virgil Was Here. Byl tady Virgil. V dálce bouchal velkolepý ohňostroj a k tomu hrála teskná hudba z filmu Slunovrat. Oslava výjimečného génia se mísila se žalem z toho, že už tady není. Poslední listopadový den se konala poslední show Virgila Abloha. Jen dva dny poté, co svět zjistil, že jeden z nejvýraznějších návrhářů posledních let zemřel. Dva roky bojoval se vzácným druhem rakoviny, vědělo o tom jen nejbližší okolí. I proto zpráva o jeho úmrtí šokovala. Bylo mu pouhých 41 let a zůstala po něm manželka Shannon a dvě děti.

Nemuseli jste milovat módu, abyste věděli, že existuje Virgil Abloh. Jeho vliv a dosah dalece přesáhly svět přehlídkových mol. Svým záběrem se vymykal běžným návrhářům, byl to koneckonců vystudovaný architekt a kromě módy se živil také jako dýdžej a nábytkový designér. Ve všem, co dělal, bořil zavedené pořádky. Nechal tenistku Serenu Williamsovou hrát na US Open v šatech s tylovou sukní, až připomínala baletku, herce Timothéeho Chalameta se zase nebál navléknout na vyhlášení Zlatých glóbů do třpytivého postroje. Pro nábytkářský gigant Ikea vytvořil limitovanou edici Markerad, na kterou i v Česku nadšeně čekaly davy zájemců. Spolupracoval také s mnoha dalšími velkými značkami jako Nike, Evian nebo Mercedes‑Benz.

V Ablohově tvorbě si podával ruce minimalistický streetwear se světem luxusu, na čemž postavil vlastní značku Off‑White. Při tvorbě pro Louise Vuittona zase syn ghanských imigrantů infiltroval francouzskou couture afroamerickými vlivy. Zároveň dokázal dodat především mladší generaci módu, skrz niž mohla vyjadřovat sebe sama. Dokázal rafinovaně využívat odkazy z umění, hudby, ale i současného dění. Bavilo ho hrát si s konvencemi a obracet je naruby. Spojoval skateovou módu s uměleckými galeriemi. Přirovnávali ho k takovým velikánům umění jako Andymu Warholovi nebo Jeffu Koonsovi.

Loučila se Rihanna i Kanye West

„Virgil využíval platformy, kterou měl, aby překonával hranice, otevíral dveře, dával průchod svým tvůrčím vášním, umění, designu, hudbě a samozřejmě módě, aby každý mohl nahlédnout dovnitř a nejen snít o tom, že je součástí tohoto světa, ale také najít způsob, jak tento sen proměnit v realitu,“ řekl na jeho poslední show třesoucím se hlasem Michael Burke, šéf Louise Vuittona.

Byl tady Virgil

Právě s touto značkou byl totiž Abloh v posledních letech spojený především. V roce 2018 se stal jako první Afroameričan jejím kreativním ředitelem a k tradičnímu módnímu domu přitáhl nebývalou pozornost. Však i jeho poslední show byla přehlídkou celebrit: na stadion na floridském Virginia Key dorazili Kanye West, s nímž Abloh dlouho spolupracoval, Kim Kardashian, A$AP Rocky nebo Rihanna. Spatřili další Ablohovu hru s dekonstrukcí zažitých módních standardů. V kolekci jaro/léto 2022 mizí siluety, stírá se hranice mezi mužskými a dámskými modely, mezi formálnějším a casual oděvem.

„V rámci své tvorby a kreativity jsem se zaměřil na to, aby se dospělí opět chovali jako děti. Aby se vrátili k pocitu úžasu. Aby přestali používat svou mysl a raději zapojili svou představivost,“ uvedl show hlas Abloha z nahrávky. Sám o sobě říkával, že vše, co dělá, tvoří pro své sedmnáctileté já.

České prestižky

Mimochodem, americký návrhář se zajímavě propojil i s Českem. Když byl v Louisi Vuittonu předloni na stáži návrhář Jan Černý, zaujaly Abloha prestižky, které měl mladý Čech na sobě, jeden pár si vyžádal a vyfotil se s nimi na Instagram. Černý si tehdy pochvaloval jeho neformální vystupování i to, že se nijak nepovyšoval. „Každý se s ním mohl bavit, i stážisté. Oceňoval kohokoliv, kdo něco dělal. A dával designérům obrovskou svobodu,“ říkal Černý.

V roce 2018 magazín Time zařadil Abloha mezi nejvlivnější lidi světa. Kreativní tahoun sršící energií a optimismem pracoval na plné obrátky a k tomu pendloval mezi Illinois, kde měl rodinu, a Paříží. Na přelomu let 2019 a 2020 se ale stáhl jen do Ameriky a mluvilo se o tom, že si kvůli vyčerpání dává oddych.

Ač se ve skutečnosti léčil s vážnou nemocí, přece stále pracoval. Dokonce i když ho museli v posledních týdnech hospitalizovat, tak věřil, že do Miami na svoji přehlídku odletí. Když mu došlo, že to nezvládne, přál si aspoň, aby proběhla. V jejím závěru, kdy obvykle návrhář jde pozdravit diváky, vystoupili designéři Louise Vuittona oblečeni do stejných trik a po tvářích jim tekly slzy. Nedlouho poté zazněl ještě jednou Ablohův hlas. „Žádné limity neexistují. Život je tak krátký, že nemůžete promarnit ani den podřizováním se tomu, co si někdo myslí, že dokážete, na úkor toho, co víte, že dokážete.“

Na Miami Marine Stadium zářila světla v barvě duhy. Byl teplý floridský večer, břízy na přehlídkovém molu se mírně pohupovaly ve větru a módní svět si připomínal, že Virgil byl tady s námi. A teď bude chybět.