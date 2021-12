Modročerný Sólheimajökull, impozantní ledovec na jihu Islandu mezi sopkami Katla a Eyjafjallajökull. Tyrkysové kry pohupující se na hladině rozlehlé laguny Jökulsárlón. A také Diamond beach, skutečným jménem Breiđamerkursandur, tedy pláž posetá nespočtem blýskajících se větších či menších ledových úlomků. Místa, kde se natáčela Lara Croft: Tomb Raider nebo bondovka Dnes neumírej, posloužila jako dějiště zimní kolekce italské značky Brunello Cucinelli.

„Nové potřeby a rutiny narušily rytmus našeho každodenního života a formulují jasná kritéria pro nová a informovaná rozhodnutí. Příroda nám ukazuje cestu, kterou se vydat, to ona je ta ideální múza, která umí navodit pocity pohody ve chvílích, kdy to potřebujeme,“ filozofuje značka v duchu svého kreativního ředitele a zakladatele Cucinelliho. Pleteniny jsou ústředním prvkem kolekce, která nabízí nová pravidla a balanc mezi elegancí a komfortem. „Myšlenka oblečení indoorového, outdoorového, na doma a do společnosti se zdá obnošená. Hranice se neustále stírají, aby vdechly život novému pojetí denního oblékání, které je všestranné a spontánní, minimalistické a rafinované.“

Oversize svetry tak doplňují rozevláté vlněné formální kalhoty, háčkované kardigany a ještě přes ně přehozené kožíšky zahřívají holá ramena v něžných šatech, péřové bundy odolávají větru společně s klasickými kašmírovými svetry. Pánské obleky zase doplňují pletené vesty. A nápis na mikině vás mezitím vyzývá: Vybuduj si vlastní cestu!

Foto: archiv značky Brunello Cucinelli