Lichtenštejnové celý Lednicko‑valtický areál stavěli tak, aby byl na odiv všem, a to i generacím budoucím. Jeden z jejich neskutečných objektů je Hraniční zámeček. Ano, opravdu to byla hranice mezi Rakouskem a Moravou. Kochat se tu nádherným výhledem do krásných rybníků můžete i dnes. Navíc je tu finediningová restaurace Essens, kde si můžete vychutnat několikachodovou degustační operu. Ale pozor, v areálu je i další objekt – dostal jméno Chateau Petit a stará se o něj šéfkuchař David Viktorin s kolegy Vilémem a Markem. Kromě pevné karty jsou tu mimo turistickou letní sezonu tematické víkendy, ať je to menu z bílých lanýžů, nebo menu francouzské s napárovanými víny.

Tahle parta vaří moderní kuchyni, takže když vám bude vepřový pavouček připomínat variaci na znojemskou omáčku, nebudete daleko od pravdy. Staví tu na francouzských základech, ale používají i asijské vlivy. Vždycky je to ze skvělých surovin, jakkoliv to zní dnes jako klišé, vězte, že tady mají velkou zahradu i se zahradnicí, která pro šéfkuchaře pěstuje všechno, co se vypěstovat dá. Pánové si do svých zásob nakládají, fermentují a zakládají si na domácím pečivu a uzeninách. Hutný, opravdu smetanový květákový krém se strouhanými tvarůžky a malými naloženými hlavičkami květáku je polévka, která vás vystřelí do vesmíru. Fortelné porce, nádherné prezentace a důkladná kuchařina v uvolněnější atmosféře. A na příští léto se plánuje posezení pod topoly s obrovskou udírnou, ze které se bude servírovat rovnou na vysoký stůl.

Michal Kovář, který zámek, jakožto i celý areál zrekonstruoval, nasadil vysokou laťku, z níž by měli Lichtenštejnové jistě obrovskou radost.

tip: vepřový pavouček, okurek, kopr, tvaroh

