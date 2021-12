Stěžovat si, že nesnášíte zimu a sníh vás obtěžuje, se nesluší. S tajícími póly a zvyšující se teplotou planety budou bílá nadílka a perfektně manšestrové svahy brzy luxusem pro vyvolené, a tak si jich začínají vážit třeba i módní influenceři, které byste spíš než v přezkáčích s bombardinem potkali na Negroni v lodičkách. I jejich sociální sítě se v lednu najednou plní momentkami z horských štítů a běloskvoucích závějí, které nahradily tropické západy slunce. Módní domy proto nemeškají a v tomhle závodu už stojí na startu.

Kreativní ředitelka Miuccia Prada svou letošní přehlídku pro kolekci Miu Miu podzim/zima odvezla hezky do outdooru. A to rovnou do Cortiny d’Ampezzo – klidného lyžařského střediska v severní Itálii. V čerstvém prašanu se tam s rozkošnými husky proháněly modelky v naducaných oteplovačkách, pletených kuklách i robustních palčácích, vše bohatě barevné, sladce pastelové, funkční, přesto něžně feminní.

Vůbec poprvé představila kolekci věnovanou lyžování také značka Louis Vuitton, se kterou oslníte v chaletu i na lanovce. Technické anoraky s vysokým vodním sloupcem jsou pro změnu téměř kosmické. Tam, kde je Miu Miu hravé, je Louis Vuitton sebevědomý a dotažený do posledního detailu. Nezklame vás ani v nejvyšší rychlosti. Potisky alpské krajiny za soumraku, nylonové legíny, výrazné stříbrné plochy i provazové pásky či karabiny inspirované horolezci dávají tušit, že dobrodružství je nedaleko. Všechny modely navíc zdobí zbrusu nové logo ve tvaru sněhové vločky, navržené speciálně pro tuto kolekci. A nechybí ani to nejdůležitější – lyže s ikonickým monogramem v limitované edici 200 kusů a lyžáky opatřenými systémem topení, které se napájí dobíjecí lithiovou baterií ovládanou skrze Bluetooth. Na příkrých svazích v Courchevelu budou nejlepšími parťáky.

Ve francouzských Alpách vyrostl i Pierre Balmain a kreativní ředitel stejnojmenné značky Olivier Rousteing se rozhodl tuto skutečnost oslavit partnerstvím s Rossignolem. Designéři z Jil Sander se spojili s Arc’teryx na kolekci voděodolného, přesto prodyšného oblečení z Gore‑Texu. Na snowboardisty zase cílí Dior. Jejich oranžová výbava je dostatečně křiklavá, aby vás nikdo nepřehlédl na víc než bezpečnou vzdálenost, a dostatečně drzá, aby bavila partu ve snowparku. I pro ty, co nejraději sedí u krbu a popíjí svařák, se ale v každé kolekci něco najde. Let it snow a merry always!