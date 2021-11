V zimě si libuje málokdo, dle nedávného průzkumu webu YouGov ji za oblíbené roční období označilo jen deset procent Američanů. Ale přečkat ji musí všichni, i ti, co nevyhledávají lyžařské sjezdovky a zasněžené krajiny jim vystačí na ladovských malbách.

Nicméně… Proč by nešlo si to zpříjemnit? Je rok 2021, technologie nám umožňují cestovat do vesmíru, tak proč bychom s nimi nemohli snáze zvládnout zimu? Domů si pořiďte třeba chytré elektrické topení Rio Arc (271 dolarů), které je nejen stylové, ale vysoce funkční. Pohání ho čip od Applu, můžete na něm nastavit teplotu na dálku a zatopit si třeba před příchodem domů. Navíc spolupracuje i s hlasovými asistenty jako Alexa nebo Google Assistant.

uHoo indoor air quality sensor Foto: uHoo

Dobré je ale nekontrolovat jen teplo, ale také kvalitu vzduchu, v pandemické době obzvlášť. Když je vzduch nekvalitní, daří se (korona)virům, s čímž vám může pomoci uHoo indoor air quality sensor (329 dolarů), který vám o vzduchu v jednotlivých místnostech řekne vše. Virus index pak ukáže, jestli mají virové patogeny šanci přežít.

V zimě je pocit hygge k nezaplacení, a tak je skvělým doplňkem i Nordic Hygge Värme (99 dolarů). Nenápadné přenosné topení skvěle sedne kamkoliv do domácnosti a navodí tak dokonalé severské útulno. Navíc z něj můžete odepnout ohřívač rukou, který si vezmete ven a bude vás hřát klidně hodinu.

Torch Coat Heater Foto: Torch Coat Heater

Přenosné zdroje tepla jsou vůbec neocenitelné; kdo se někdy neoblékl málo a pak hořce nelitoval? Bezvadným pomocníkem je proto Torch 2.0 Coat Heater (79,95 dolaru), pás, který si připnete do bundy a zahřeje vás na zvolenou teplotu na čtyři hodiny. Ideální na dlouhé zimní procházky, nejlépe v kombinaci s chytrými rukavicemi od Quanta Vici (389 dolarů), které vás rovněž budou hřát na předem stanovený počet stupňů.

Ale tipy máme i pro ty, které láká opravdové zimní dobrodružství. Na hlavu si dejte chytré brýle Linklens (196 dolarů) od značky Ryidar, které odstíní venkovní zvuky, takže budete moci pohodlně poslouchat hudbu nebo podcasty i při vánici. Dá se v nich také telefonovat, umí číst texty, spolupracují s hlasovými asistenty a také v nich budete dobře vypadat.

Aerosize Vest One Foto: Aerosize

No a hledáte-li ultimátní ochranu, pak je pro vás Aerosize Vest One (868 dolarů). Hodíte si ji na záda jako batoh, a když se ocitnete v nebezpečí, nebo dokonce bude padat lavina, můžete ji nafouknout jako airbag.

Tak pěknou zimu!