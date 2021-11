Ceny Grand Prix d'Horlogerie de Genève oceňují to nejlepší z hodinářského světa v různých kategoriích. Hlavní cena nese název „Aiguille d‘Or“, tedy „Zlatá jehla“, a získávají ji výjimečné hodinky napříč všemi kategoriemi.

Letos se poštěstilo Bvlgari, které dlouhodobě udivuje schopností překonávat světové rekordy s ultratenkými modely. Od roku 2014 drží sedm světových rekordů v řadě, letos bodovalo na výstavě Watches & Wonders právě s Octo Finissimo Perpetual Calendar, které jsou tenké pouhých 5,8 milimetru.

Šéf Bvlgari Jean-Christophe Babin se tak stal prvním CEO, který získal „Aiguille d‘Or“ ve dvou různých společnostech, v roce 2012 totiž uspěl, když stál v čele TAG Heuer. „Tahle cena odměňuje ducha Bvlgari: odvahu, nekonvenčnost a inovativnost,“ prohlásil Babin.

A zbytek oceněných vypadá takto:

Ladies’ Watch Prize: Piaget, Limelight Gala Precious Rainbow

Ladies’ Complication Watch Prize: Van Cleef & Arpels, Lady Féerie Watch

Men’s Watch Prize: Grand Seiko, Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9SA5

Men’s Complication Watch Prize: MB&F, LMX Titanium

Iconic Watch Prize: Audemars Piguet, Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin

Tourbillon Watch Prize: De Bethune, DB Kind of Two Tourbillon

Calendar and Astronomy Watch Prize: Christiaan Van Der Klaauw, CVDK Planetarium Eise Eisinga

Mechanical Exception Watch Prize: Piaget, Altiplano Ultimate Automatic

Chronograph Watch Prize: Zenith, Chronomaster Sport

Diver’s Watch Prize: Louis Vuitton, Tambour Street Diver Skyline Blue

Jewellery Watch Prize: Chopard, Flower Power

Artistic Crafts Watch Prize: MB&F, LM SE Eddy Jaquet 'Around the World in Eighty Days'

“Petite Aiguille” Prize: Tudor, Black Bay Ceramic

Challenge Watch Prize: CIGA Design, Blue Planet

Innovation Prize: Bernhard Lederer, Central Impulse Chronometer

Audacity Prize: Louis Vuitton, Tambour Carpe Diem

Horological Revelation Prize: Furlan Marri, MR. Grey Ref. 1041-A