Gadget, který mi usnadňuje život, je Pop Socket Wallet. Já vím, v mých 34 letech bych asi měla říct něco sofistikovanějšího, než je držák na mobil s kapsou na karty, ale přiznám se, že je to pro mě neskutečně praktická věc. Tedy pokud neztratíte telefon.

Z technologických věcí jsem si naposledy udělala radost televizí Samsung QLED do ložnice. Mám jednu skvělou v obýváku, ale dlouho jsem toužila i po telce, u které se prostě můžu válet v posteli.

Moje nejoblíbenější aplikace je Reddit Boost (foto níže). Trávím tunu času na internetovém fóru Reddit.com, jenže jejich oficiální aplikace i web jsou příšerné. Boost je vyvinutý třetí stranou a je naprosto výborný. Což je tedy upřímně dost špatná zpráva pro moji produktivitu.

Aplikace Reddit Boost Foto: archiv Alžběty Trojanové

Z technologických novinek mě láká tuna věcí. Dlouho jsem toužila po dronu, tam mě ale odradila přísná pravidla pro používání. Teď uvažuju, že si koupím stabilizátor pro foťák, pořád doufám, že udělají nějaký hezký malý design pro chytré hodinky. A až budu bohatá, chci Teslu.

Když se chci v Polsku dobře najíst, mám dost možností. Varšava má opravdu fantastickou gastro scénu. Moje oblíbené místo je Hala Gwardii (foto níže) nebo Lunapark, což je něco jako pražské Manifesto, ale za třetinové ceny a méně snobské.

Hala Gwardii Foto: archiv Alžběty Trojanové

Na Varšavě mě oproti Praze baví, že je to moderní město pro mladé. Varšava za poslední roky prošla ohromnou změnou. Jen náš blok má, za dobu, co tam bydlíme, vedle sebe čtyři nové ulice. Všude jsou lokální pekárny, místní farmářské produkty, asi milion dětských hřišť. Skvěle tu funguje i cestování na kole, celé město je placka. Je tu jiná atmosféra než v Praze, méně turistická a víc pro místní obyvatele.

Nejraději poslouchám podcasty. Chodím pravidelně na procházky se psem a hudba se rychle oposlouchá. Podcasty jsou tak příjemnější doprovod. Doporučuju třeba Radiolab, Old Gods of Appalachia, 99 % Invisible anebo Casefile.

Nejvíce času jsem strávila s hrou Zaklínač 3: Divoký hon (foto níže). Je to podle mé oblíbené knižní série a ten svět, i přesto, že je to nelítostné a místy dost kruté fantasy, je prostě nádherný. Když tam jdete po poli a blíží se bouřka, úplně mě to přenese do dětství, když jsme na chalupě v létě běhali za vesnicí.

Hra Zaklínač 3: Divoký hon Foto: archiv Alžběty Trojanové

Nejvzácnější sběratelský herní předmět, který mám, je soška ke hře Cyberpunk 2077. Nedávno jsem se koukala na eBay a vyrazilo mi dech, za kolik peněz by šla prodat.

Cosplay, který bych chtěla udělat, je královna Myrrah ze hry Gears of War. Ale to by vyžadovalo tolik práce, že se tak nejspíš nikdy nestane.

Nezapomenutelné místo, které jsem naposledy navštívila, byly Vysoké Tatry. Byli jsme tam loni, v době, kdy testovali celý stát na covid. Platila přísná karanténa, ale pokud jste měli platný negativní test, mohli jste se normálně po zemi pohybovat. Výsledek byl ten, že hory byly naprosto opuštěné. Potkali jsme tak během túry na Popradské pleso asi čtyři lidi. V té pandemické mizérii to byl neuvěřitelný zážitek.

Když si chci od počítače odpočinout, tak jdu do lesa. Miluju procházky lesem. Naštěstí Praha i Varšava mají skvělé lesoparky hned za rohem, takže si to užívám, ať jsem zrovna kdekoliv.

Knížka, která mě v poslední době zaujala, se jmenuje Slavné obrazy: Mistrovská díla v souvislostech (foto níže). Je to taková populárně-naučná encyklopedie, nic hlubokého, ale hezky to popisuje významy některých detailů, co člověk bez výtvarného vzdělání nezná.

Slavné obrazy: Mistrovská díla v souvislostech Foto: archiv Alžběty Trojanové

Za žádnou cenu bych neprodala moji oblíbenou šálu. Mám ji asi milion let a nedovedu si představit šatník bez ní.

Nejlepším uměleckým zážitkem z poslední doby byla filmová Duna. Za prvé jsem v kině nebyla dobrý rok a za druhé – tenhle film se prostě musí vidět na velkém plátně. To jinak nejde. Žádná televize ten zážitek nepřenese.