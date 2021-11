Klenoty z jejich dílny nosí Selena Gomez, Katie Holmes nebo Cynthia Erivo, najdete je už v šedesáti zemích světa a důležitou hodnotou je pro ně sociální odpovědnost. Italská značka luxusních šperků Roberto Coin slaví pětadvacet let na trhu a její zakladatel drží otěže stále pevně v rukou. Jeho dílo od samého počátku hýřilo rozmanitostí, Coin se nikdy nebál inovací a velkolepé kreativity a jeho značka si tak našla cestu k těm, kteří hledali ve šperkařství novou jiskru. Ať už jsou to odvážné zvířecí prsteny zářící na červeném koberci Met Gala, decentní, přesto nepřehlédnutelné náušnice Princess Flower nebo klenot z kolekce Cento s unikátním diamantem se stovkou faset. Ty všechny se staly symbolem Coinovy neutuchající tvořivosti a odhodlání mistrně snoubit nadčasový design s oblíbenými trendy.

„Dřív stačilo mít výjimečný design v kvalitním provedení a také dobré kontakty. Dnes musíte být chytřejší. Musíte umět pracovat s technologiemi, rozumět marketingu, klasickému i on‑line, financím. Ze všeho nejdůležitější je ale mít svou identitu a dát zákazníkům jistotu, že mají co do činění s opravdovými profesionály v oboru,“ říká šperkař. On sám se důsledně zaměřuje na původ diamantů – jiné než ty z nekonfliktních oblastí u jeho mistrů nemají co dělat. Je také členem organizací World Diamond Council či World Jewellery Confederation a držitelem certifikátu Responsible Jewellery Council, který se uděluje klenotnickým firmám s udržitelným dodavatelským řetězcem.

Srdcem značky je však osobitost a to byl cíl, který si před čtvrtstoletím dal – nabídnout něco jiného, osobního, fascinujícího. Šperky vznikající pod rukama zkušených umělců, ne strojů, si nositelka zamiluje. A ač, co se týče výroby, ctí nadevše řemeslo, těší se z progresivity mladé generace. Tudíž z těch, kterým jeho značka nabídne své klenoty i za dalších 25 let.

A jaký šperk by na oslavu pětadvacátého výročí vybral? „Myslím, že náramek z kolekce Rock and Diamonds by byl spolu s prstenem Cento pro tuto příležitost skvělou volbou,“ usmívá se Roberto Coin. A nezastavuje. K současným butikům brzy přibudou další, v Japonsku nebo Číně.