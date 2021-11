Před pár měsíci seděl Massimo Gismondi u svého stolu v pracovně a přemýšlel. Nad posledními dvěma lety a pandemií, která ochromila životy lidí na celém světě. On sám strávil hodně času doma, mnohem víc než kdy předtím, ani tam se ale nezastavil a navrhl několik kolekcí pro šperkařský dům své rodiny Gismondi 1754, který vede už jako sedmá generace. Inspiroval se všude kolem sebe, ve spletitých uličkách Janova i při pohledu na dokonalou spirálu ulity. Naposledy ho ale uchvátil na první pohled zcela obyčejný předmět, který ležel na jeho stole. Kancelářská sponka.

Byl to minimum materiálu ohýbaného do jednoduchého tvaru, který ale dokáže spojit hned několik papírů rozmanitého obsahu. Jak symbolické! zaradoval se. Stejně jako sponka listy papíru i život sám spojuje nejrůznější lidské duše, které se zase mohou jediným pohybem odloučit, aby se k sobě později třeba znovu připnuly.

Nová kolekce proto dostala jméno Clip a zahrnuje náhrdelníky, náramky, náušnice i prsteny. Massimo Gismondi si v ní pohrál se žlutým, bílým a růžovým zlatem a doplnil ho diamanty, rubíny, smaragdy i různě barevnými safíry. Ostatně všechny šperky z kolekce najdete v krásném butiku Gismondi 1754 v Pařížské ulici v Praze.

To, co na první pohled možná vypadá jako křehké spojení, může být jen začátek pevného pouta. A zatímco ta obyčejná kancelářská sponka spojuje jednotlivé papíry, my k sobě úplně stejně chceme připnout své blízké. Nebo si na ně vzpomenout pokaždé, když se podíváme na třpytící se náramek na svém zápěstí.